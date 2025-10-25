Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightയങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ്...
    LIFE
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 1:56 PM IST

    യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം: സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച് കോട്ടൂരിലെ കുട്ടികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം: സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച് കോട്ടൂരിലെ കുട്ടികൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കോട്ടക്കൽ: കെ-ഡിസ്ക്ക് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളവുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൈ.ഐ.പി ശാസ്ത്രപഥം 7.0 സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൽ കോട്ടൂർ എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം പത്താം തരം വിദ്യാർഥികൾ ജേതാക്കളായി. സ്ത്രീസുരക്ഷക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണമാണ് ഷെൻസ റഫീഖ്, എം. ഫാത്തിമ നിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം അവതരിപ്പിച്ചത്. വിജയികൾക്ക് 50000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും പ്രശസ്തി പത്രവും ലഭിക്കും.

    ആക്കപ്പറമ്പ് ഏലംകുളം റഫീഖുൽ അഫ്സലിന്റെയും റസീനയുടെയും മകളാണ് ഷെൻസ. ചെറുകുന്ന് മഞ്ഞക്കണ്ടൻ നൗഷാദിന്റെയും ഫാത്തിമത്തു സുഹ്റയുടെയും മകളാണ് ഫാത്തിമ നിയ. വിജയികൾക്ക് പ്രഫ. കെ.കെ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം.എൽ.എ ഉപഹാരം നൽകി. പ്രിൻസിപ്പൽ അലി കടവണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാനേജർ ഇബ്രാഹിം ഹാജി, പ്രധാനാധ്യാപിക കെ.കെ. സൈബുന്നിസ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Young Innovators Program: Children from Kottoor demonstrate excellence at the state level
    Similar News
    Next Story
    X