Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightലോ​ക ദു​ര​ന്ത...
    LIFE
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:35 AM IST

    ലോ​ക ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ ദി​നം; കാ​രു​ണ്യ മു​ഖ​മാ​യി ജി​ല്ല ട്രോ​മാ കെ​യ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    District Trauma Care Service Volunteers
    cancel
    camera_alt

    ജി​ല്ല ട്രോ​മ കെ​യ​ർ സേ​വ​ന വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ 

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ടി​​ന്റെ അ​മൂ​ല്യ നി​ധി​യാ​ണ് ജി​ല്ല ട്രോ​മാ കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ലെ വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​യി​രം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ. ദു​ര​ന്ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ അ​പാ​യ സൈ​റ​ൺ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന നി​മി​ഷം പ​റ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ഇ​വ​ർ നാ​ടി​നെ പി​ടി​ച്ചു കു​ലു​ക്കി​യ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ദു​ര​ന്ത ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലേഛ​യി​ല്ലാ​തെ സേ​വ​നം ചെ​യ്തു.

    1992 ൽ ​മ​ല​പ്പു​റം-​മ​ഞ്ചേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ പാ​ണാ​യി​യി​ൽ ജീ​പ്പും ബ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു ആ​റു പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​യി​ട​യാ​ക്കി​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കെ.​പി. പ്ര​തീ​ഷ് എ​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ചി​ന്ത​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല ട്രോ​മാ കെ​യ​ർ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്ഭ​വം. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, അ​ഡ്വ. സി.​എം. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 2005ൽ ​ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​വ​ന സം​ഘം പി​റ​വി കൊ​ണ്ടു. പെ​െ​ട്ട​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി ഇ​രു​പ​ത​ിനാ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം പേ​ർ​ക്ക് ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ ഇ​തി​ന​കം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ന​ഷാ മു​ക്ത അ​ഭ​ിയാ’​നി​ന്റെ ജി​ല്ല നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി അം​ഗീ​കാ​രം ട്രോ​മാ കെ​യ​റി​ന് നേ​ടാ​നാ​യി. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ജി​ല്ല സാ​മൂ​ഹ്യ വ​കു​പ്പ് ട്രോ​മാ​കെ​യ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘കെ​യ​ർ’​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​ന്നൂ​റോ​ളം വ​നി​ത വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും എ​ഴു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം സ​ജീ​വ പു​രു​ഷ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ മു​നീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡോ. ​ന​ജീ​ബ്, കെ.​പി. പ്ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സേ​ന​യെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2017ലെ ​അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ക​ട്ടു​പാ​റ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ, 2018 ലെ ​പ്ര​ള​യം, ക​വ​ള​പ്പാ​റ ദു​ര​ന്തം, കരിപ്പൂർ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്തം, കോ​വി​ഡ് സേ​വ​നം, നി​പ ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്‌​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ദു​ര​ന്ത മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും ജി​ല്ല ട്രോ​മ കെ​യ​റി​ന്റെ ത​ണ​ൽ നാ​ട് അ​നു​ഭ​വ​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trauma careLifestyleInternational Day for Disaster Reduction
    News Summary - World Disaster Reduction Day; District Trauma Care as the face of compassion
    Similar News
    Next Story
    X