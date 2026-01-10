Begin typing your search above and press return to search.
    70ാം വയസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിജയത്തിളക്കവുമായി സുബൈദ മജീദ്

    70ാം വയസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിജയത്തിളക്കവുമായി സുബൈദ മജീദ്
    70ാം വ​യ​സ്സി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ച്ച സു​ബൈ​ദ​യെ മതിലകം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​മ​തി സു​ന്ദ​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ന്നാ​ട​ണി​യി​ച്ച് അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​തി​ല​കം: 70ാം വ​യ​സ്സി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വി​ജ​യ തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി മ​തി​ല​ക​ത്ത് നി​ന്നൊ​രു വീ​ട്ട​മ്മ. മ​തി​ല​കം സ്വ​രു​മ റ​സി​ഡ​ൻ​റ്സ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ കു​ഴി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ മ​ജീ​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ സു​ബൈ​ദ​യാ​ണ് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്രാ​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം വ​ള​ർ​ന്ന് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പോ​ലും വേ​ണ്ട​ത്ര ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സു​ബൈ​ദ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ൽ പ​ഠ​ന മോ​ഹം ഉ​ദി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സു​ക്കാ​രി​യാ​യ ഇ​വ​ർ തു​ട​ർ​സാ​ക്ഷ​ര​ത തു​ല്യ​ത ക്ലാ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യം നാ​ലാം ക്ലാ​സും തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സും പാ​സാ​യി.

    പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ചി​ട്ട​യാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ജ​യ​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​തി​ല​കം ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പെ​രി​ഞ്ഞ​നം ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ത്താം ക്ലാ​സ് തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക്ലാ​സി​ൽ മു​ട​ങ്ങാ​തെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ഈ ​സെൻറ​റി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ 83 പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും പാ​സാ​യി.

    ഷി​ഹാ​ബ്, ഷി​യാ​സ്, ഷിം​ബാ​ത്, ഷി​നാ​സ്, ഷി​ൻ​സി​യ എ​ന്നീ മ​ക്ക​ളും മ​രു​മ​ക്ക​ളും 19 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള 12 പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ത്താം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യു​ടെ കു​ടും​ബം. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച് പ്ല​സ് ടു​വും ഡി​ഗ്രി​യും നേ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ബൈ​ദ. മ​തി​ല​കം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മ​തി സു​ന്ദ​ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​എം. ആ​ൽ​ഫ, ​േബ്ലാ​ക്ക് മെം​ബ​ർ പി.​എ​ച്ച് നി​യാ​സ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ ബി​നീ​ഷ്, ഹ​സീ​ന റ​ഷീ​ദ്, സ​ജി​ത എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    TAGS:women10th classachievement
