    ആ​ൾ​ക്കു​ര​ങ്ങു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളിലൂടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യായ ​ജെയ്ന്‍ ഗുഡ്ഡാൾ വിടവാങ്ങി

    ജെ​യ്ന്‍ ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ

    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത പ്രൈ​മ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റു​മാ​യ ജെ​യ്ന്‍ ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ (91) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ആ​ൾ​ക്കു​ര​ങ്ങു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ് ഗു​ഡ്ഡാ​ളി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത‍്യം.

    1934ൽ ​ല​ണ്ട​നി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ​ക്കേ വ​ന‍്യ​ജീ​വി​ക​ളോ​ട് ത​ൽ​പ​ര​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​മ്പാ​ന്‍സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ചി​മ്പാ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ത​ത​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​ശ​സ്ത ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ ഡോ. ​ലീ​യി​സ് ലീ​ക്കി​ന്‍റെ ശി​ഷ‍്യ​യാ​യി​രു​ന്ന ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ ലീ​ക്കി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ന്‍സാ​നി​യ​യി​ൽ ചി​മ്പാ​ന്‍സി ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മ​നു​ഷ‍്യ​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ആ​ൾ​ക്കു​ര​ങ്ങു​ക​ളും ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദി​ന​ച​ര‍്യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ലൂ​ടെ ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ ശാ​സ്ത്ര ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി.

    ബി​രു​ദ​മി​ല്ലാ​തെ കാം​ബ്രി​ജ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യ ഇ​വ​ർ 1977ൽ ​ജെ​യ്ന്‍ ഗു​ഡ്ഡാ​ൾ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ‍്യൂ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

