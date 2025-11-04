Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:56 AM IST

    ജി​ല്ല​യി​ലെ 41 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ സാ​ര​ഥ്യം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക്

    ഏ​ഴ് ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മ​ല​പ്പു​റം: ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള 94 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 41 എ​ണ്ണം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​വും അ​ഞ്ച് എ​ണ്ണം വീ​തം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ജ​ന​റ​ൽ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​വും ഒ​ന്ന് പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​വും ആ​യി​രി​ക്കും.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ മൊ​ത്തം 52 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള 15 ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഏ​ഴ് ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​നി​ത​യും ഓ​രോ​ന്നു വീ​തം ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ജ​ന​റ​ൽ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത​ക്കും അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ശ്ചി​ത എ​ണ്ണം ഗ്രാ​മ, ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ സം​വ​ര​ണ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​തു ഗ്രാ​മ, േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കും. അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി സം​വ​ര​ണ​മാ​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​ണ്ടാ​വും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലെ സം​വ​ര​ണം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.

