    date_range 5 Oct 2025 12:03 PM IST
    date_range 5 Oct 2025 12:03 PM IST

    ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലെ​ ആ​ദ്യ ഡോ​ക്ട​റാ​കാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ

    With his loving mother Bindu, sister Laya, and father Mohan
    ഉണ്ണിമായ അമ്മ ബിന്ദു, സഹോദരി ലയ, അച്ഛൻ മോഹൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ളം ഫാം ​പ​ത്താം ബ്ലോ​ക്കി​ലെ സി.​ആ​ർ. മോ​ഹ​ന​ൻ-​ബി​ന്ദു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ ആ​ദി​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു ബ​ഹു​മ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ലാ​ണ്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദ്യം ഡോ​ക്ട​റാ​കു​ന്ന ആ​ളാ​കും ഈ 24 ​കാ​രി.

    ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കു​റി​ച്യാ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​മാ​യ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എി​സി​ന് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 37ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി ഉ​ണ്ണി​മാ​യ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന വി​ജ​യ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​നോ​ടു​ള്ള അ​ട​ങ്ങാ​ത മോ​ഹം കാ​ര​ണം കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ ബി.​ഡി.​എ​സ് പ​ഠ​നം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പാ​തി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​ക്കു​മൊ​പ്പം ഫാം ​പു​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​കെ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ​രി​ട്ടി​യി​ലെ പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് ഇ​രി​ട്ടി ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഹൈ​സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ മോ​ഡ​ൽ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​യ​ൻ​സി​ൽ പ്ല​സ്ടു​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഒ​രു വ​ർ​ഷം എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് കോ​ച്ചി​ങി​നും ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ലെ മോ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളേ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ഡോ​ക്ട​റാ​കു​മെ​ന്നും ഉ​ണ്ണി​മാ​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​രി ല​യ പ്ല​സ്ടു പ​ഠ​ന​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ലേ​ക്കാ​യി പി.​എ​സ്‌.​സി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    News Summary - Unnimaya became the first doctor at Aralam Farm
