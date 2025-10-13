Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:49 AM IST

    മാളുചേച്ചിയെ അമ്പരപ്പിച്ച് തിരൂർ പൊലീസ്

    സ്റ്റേഷനിൽ ജന്മദിനം ആ​ഘോ​ഷിച്ചു
    മാളുചേച്ചിയെ അമ്പരപ്പിച്ച് തിരൂർ പൊലീസ്
    തി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മാ​ളു​ചേ​ച്ചി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം

    Listen to this Article

    തി​രൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​സ്വീ​പ്പ​റാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന മാ​ളു​ക്കു​ട്ടി എ​ന്ന മാ​ളു​ചേ​ച്ചി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നത്തിന് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ത്യേ​ക​തയുണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​രോ പ്ര​ഭാ​ത​വും സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് ശു​ചി​ത്വം പ​ക​രു​ന്ന മാ​ളു​വി​ന് വേ​ണ്ടി ഈ ​ത​വ​ണ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സ​ന്തോ​ഷ​വേ​ള​യാ​ക്കി​യ​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മാ​ളു​വി​ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് മ​ധു​രം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ജ​ന്മ​ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ളു​വി​ന് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ഫി​ക് യൂ​നി​റ്റ്, ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ദി​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​ളു പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ളു ചേ​ച്ചി സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളാ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പാ​യ​സം, ബി​രി​യാ​ണി, നെ​യ്‌​ചോ​റ് എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​തൊ​രു കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​മാ​യി.

    സേ​വ​ന​ത്തി​നും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​ക്കും ആ​ദ​ര​വാ​യി തി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഒ​രു​ക്കി​യ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം മാ​ളു ചേ​ച്ചി​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പി​ൽ എ​സ്.​ഐ സു​ജി​ത്ത്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ മ​ധു, ബി​ജു​ജോ​സ​ഫ്, ഷി​ബു, നി​ർ​മ​ൽ, ബാ​ബു, റൈ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ജേ​ഷ്, അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​മൈ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​സീ​ർ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

