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    Woman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 12:14 PM IST

    അപൂർവ നിയോഗവുമായി എം.എസ്​ ഷെറി; മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ ആദ്യ വനിത എസ്​.എച്ച്​.ഒ

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    അപൂർവ നിയോഗവുമായി എം.എസ്​ ഷെറി; മുനമ്പം സ്റ്റേഷനിലെ ആദ്യ വനിത എസ്​.എച്ച്​.ഒ
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    മു​ന​മ്പം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം.​എ​സ്. ഷെ​റി സ​ഹോ​ദ​രി എ​എ​സ്ഐ എം.​എ​സ്. രാ​ജി യു​മൊ​ത്ത്

    വൈ​പ്പി​ൻ: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ന​മ്പം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വ​നി​ത എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​വാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ നി​യോ​ഗ​വു​മാ​യി എം.​എ​സ് ഷെ​റി. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സി.​ഐ​മാ​രെ നീ​ക്കി വീ​ണ്ടും എ​സ്.​ഐ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ 34 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ൾ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്, രാ​മ​മം​ഗ​ലം, കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ളെ ലോ ​ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ഡ​ർ ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ ചു​മ​ത​ല​യോ​ടെ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​ണി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​സ്.​ഐ ആ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ഷെ​റി​ക്ക്​ പു​തി​യ നി​യോ​ഗം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​പ്പി​ൻ അ​യ്യ​മ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ ഷെ​റി. മൂ​ത്ത​കു​ന്ന​ത്താ​ണ്​ സ്ഥി​ര​താ​മ​സം. ഭ​ർ​ത്താ​വ്: ശ്രീ​കാ​ന്ത്. മു​ന​മ്പം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ.​എ​സ്.​ഐ എം.​എ​സ് രാ​ജി മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു.

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    TAGS:Police StationMunambamwoman officerstation house officer
    News Summary - M.S. Sherry with a rare assignment the first woman SHO of Munambam station
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