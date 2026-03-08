Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി ത​പാ​ൽ വി​ത​ര​ണം നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട്​ സു​ശീ​ല

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി ത​പാ​ൽ വി​ത​ര​ണം നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട്​ സു​ശീ​ല
    ആ​ലു​വ: കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി പോ​സ്റ്റു​മാ​ൻ​മാ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ലും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി ത​പാ​ൽ വി​ത​ര​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ​കാ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം സു​ശീ​ല.

    42 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് പ​രി​ധി​യി​ലെ ഓ​രോ വീ​ട്ടി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ളും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ സു​ശീ​ല കൈ​മാ​റി​വ​രു​ന്നു. 1984 ൽ 22ാം ​വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ജി.​ഡി.​എ​സ് (ഗ്രാ​മീ​ണ ഡാ​ക് സേ​വ​ക് ) പോ​സ്റ്റ് വു​മ​ൺ ആ​യി സു​ശീ​ല നി​യ​മി​ത​യാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​വി​ടെ ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. പെ​രി​യാ​റി​നാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ന്ന ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​രി​ൽ പി​ന്നീ​ടാ​ണ് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​ത്.

    ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന് ത​പാ​ൽ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സു​ശീ​ല കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​ക്ക​ര, മ​നാ​ർ ക​വ​ല, മ​ര​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല, ക​പ്പൂ​രി തൈ​ക്കാ​വ് ക​വ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം ദി​വ​സ​വും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ ഏ​താ​നും നാ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ര​ണം ചെ​യ്ത്​ ത​പാ​ൽ വി​ത​ര​ണ പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ​യും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും സു​ശീ​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    TAGS:newswomenlife`
