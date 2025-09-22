Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 12:14 PM IST

    സംരംഭത്തിൽ സുഗന്ധം പരത്തി സുനി

    സംരംഭത്തിൽ സുഗന്ധം പരത്തി സുനി
    സ്പൈ​സ​സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ പാക്കറ്റിലാക്കുന്ന സുനി

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: കൂ​ണ്‍കൃ​ഷി​യി​ല്‍ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലും മ​റു​ജി​ല്ല​യി​ലും സു​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്തു​ക​യാ​ണ് വീ​ട്ട​മ്മ സു​നി​യും അ​വ​രു​ടെ ത​പ​സ്യ ഫ്രൂ​ട്‌​സ് വെ​ജി​റ്റ​ബി​ള്‍സ് ആ​ന്റ് സ്പൈ​സ​സ് സം​രം​ഭ​വും. പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചേ​മ്പ​ള​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് ക​ല്ലാ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​രം​ഭം. കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സു​നി 2019ല്‍ ​ത​പ​സ്യ​യെ​ന്ന സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ല്ലാ​ര്‍ ഗ​വ.​എ​ല്‍.​പി.​സ്‌​കൂ​ള്‍ ഐ.​ടി. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി​രി​ക്കെ ആ​ദ്യം കൂ​ണ്‍കൃ​ഷി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം.

    ദി​വ​സേ​ന 25-30 കി​ലോ കൂ​ണ്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍ വി​പ​ണ​ന സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കൂ​ണ്‍കൃ​ഷി താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ര്‍ത്തി സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ന് ഈ ​വീ​ട്ട​മ്മ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ലം, കു​രു​മു​ള​ക്, ഗ്രാ​മ്പു, ജാ​തി​ക്ക, ജാ​തി​പ​ത്രി സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​പ്പി​പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ള്‍പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പൊ​ടി, മു​ള​ക്‌​പൊ​ടി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പെ​രു​മ ജി​ല്ല​ക്കു പു​റ​ത്തേ​ക്കും പ​ര​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യും വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​നി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് വെ​റും അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് വീ​ട്ട​മ്മ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് യു​വ സം​ര​ഭ​ക​യെ​ന്ന ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്നു

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ​യും വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും വാ​യ്പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ക​രു​ത്തു പ​ക​ര്‍ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ മു​ഖേ​ന​യും ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മേ​ള​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്നു. പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ, വ​ണ്ട​ന്‍മേ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റി​ലും ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. സോ​പ്പ്, സോ​പ്പു​പൊ​ടി, ലോ​ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​വ​ക്ക, കോ​വ്ക്ക എ​ന്നി​വ ഉ​ണ​ക്കി​യും വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ക്കി​ങ്. ഏ​ലം സീ​സ​ണി​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് പേ​ര്‍ക്കും ഈ ​ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭം തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ക്രേ​വ് ആ​ന്റ് കാ​ര്‍ട്ട്, സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​ക്ക് പു​റ​ത്തും വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് കൊ​റി​യ​ര്‍ മു​ഖേ​ന​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ല്‍കും.

    സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ക്കി​ങി​നും എ​ല്ലാം ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ത്രി​ദീ​പും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി മ​ക്ക​ളാ​യ ദീ​പ്തി​യും അ​ഫേ​ദു​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വ​ര്‍ ശാ​ന്തി​ഗ്രാം ഗാ​ന്ധി​ജി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം ഗ​വ. സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ്. ത്രി​ദീ​പി​ന്റെ അ​മ്മ ദേ​വ​കി​യ​മ്മ​യും സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Womenventurespices and masalas
