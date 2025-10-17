Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightപിതാവിന്‍റെ വഴിയിൽ...
    Woman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 1:00 PM IST

    പിതാവിന്‍റെ വഴിയിൽ മകളും; സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഒ.എം. സൈദ

    text_fields
    bookmark_border
    om saida
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​എം. സൈ​ദ

    Listen to this Article

    ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം: പി​താ​വി​ന്റെ വ​ഴി തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത മ​ക​ളും പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വ​നി​ത സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യി. കൊ​മേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ഒ.​എം. സൈ​ദ​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ ആ​യ​ത്. ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം ഓ​ല​പ്പി​ലാ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ റി​ട്ട. സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ​യും കാ​ഞ്ഞൂ​ര്‍ പാ​റ​പ്പു​റം ക​ണേ​ലി വീ​ട്ടി​ല്‍ മും​താ​സി​ന്‍റെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്. ഭ​ര്‍ത്താ​വ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​ര്‍. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​ന​സ് (ദു​ബൈ).

    തൃ​ശൂ​രി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ന​ട​ന്ന എ​സ്.​ഐ ട്രെ​യി​നി​ങ് ബാ​ച്ചി​ന്റെ പാ​സിം​ഗ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ല്‍ ചീ​ഫ് ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തും ഈ ​വ​നി​ത​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Success StoryLife storyLife News
    News Summary - success story of om saida
    Similar News
    Next Story
    X