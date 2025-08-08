Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Aug 2025 1:21 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 1:21 PM IST

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ‘മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ’ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ‘മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ’ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ
    1)ന​ടു​വ​ട്ടം ഗ​വ. ജ​ന​ത ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ സി​ഷ്ന​ക്ക് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി.​എ. ക​രീം ഉ​പ​ഹാ​രം 2) സി​ഷ്ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പാ​ഠാ​വ​ലി​യി​ലെ പാ​ഠം ന​ൽ​കു​ന്നു

    പ​ട്ടാ​മ്പി: അ​ന്ധ​യും മൂ​ക​യും ബ​ധി​ര​യു​മാ​യ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വും?. അ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കാ​രി​യാ​യ സി​ഷ്ന ആ​ന​ന്ദ്. കു​ട​യും ച​ന്ദ​ന​ത്തി​രി​യും ക​ട​ലാ​സ് പൂ​ക്ക​ളും പേ​ന​യു​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും മൊ​ബൈ​ലും അ​നാ​യാ​സം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ൽ നൃ​ത്തം​ചെ​യ്തും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ ആ​യ സി​ഷ്ന ആ​ന​ന്ദ് ക്ലാ​സു​കാ​ർ​ക്ക് പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​ൽ ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ല. മ​ല​യാ​ളം അ​ടി​സ്ഥാ​ന പാ​ഠാ​വ​ലി​യി​ൽ ‘മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ’ എ​ന്ന പാ​ഠം ക​ണ്ണൂ​ർ പൊ​ന്ന്യം സ്വ​ദേ​ശി​നി സി​ഷ്ന ആ​ന​ന്ദി​നെ​കു​റി​ച്ചാ​ണ്.

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി അ​തി​ജീ​വ​ന​ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ സി​ഷ്ന ആ​ന​ന്ദ് ന​ടു​വ​ട്ടം ഗ​വ. ജ​ന​ത ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി. കേ​ര​ള ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് പ​ട്ടാ​മ്പി താ​ലൂ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യും ന​ടു​വ​ട്ടം ഗ​വ. ജ​ന​ത ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സി​ഷ്ന​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ച്ഛ​ൻ ആ​ന​ന്ദി​നൊ​പ്പം സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ സി​ഷ്ന​ക്ക് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി.​എ. ക​രീം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ടി​യേ​രി ആ​ച്ചു​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ആ​ന​ന്ദ് കൃ​ഷ്ണ, പ്രി​യ ദ​മ്പ​തി​മാ​രു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് സി​ഷ്ന. 2017 വ​രെ മും​ബൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വി​തം. ക​ണ്ണും കാ​തു​മി​ല്ലാ​ത്ത സം​സാ​ര​ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ത​ക​രാ​റു​ള്ള കു​ഞ്ഞി​നെ എ​ങ്ങ​നെ വ​ള​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എ​ന്റെ കൈ​വി​ര​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണും കാ​തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്ഛ​ന്റെ ഉ​ത്ത​രം. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ മും​ബൈ​യി​ലെ ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ പ​ഠി​ച്ച സി​ഷ്ന അ​ച്ഛ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി. തൊ​ട്ടു​ള്ള ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രീ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും സി​ഷ്ന അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു.

    സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം നേ​രി​ട്ട് പ​റ​യാ​ൻ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ സി​ഷ്ന​യെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സി​ഷ്ന​യ്ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രം പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി.​എ. ക​രീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​സ്. ജൂ​ഡ് ലൂ​യി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ കെ. ​പ​ഴ​നി​യ​പ്പ​ൻ, ബൈ​ജു കോ​ട്ട​യി​ൽ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​പ്ര​ദീ​പ്, സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ കെ. ​സു​ഷ​മ, എം. ​അ​ഷ​റ​ഫ്, പി. ​അ​മ്പി​ളി, ടി.​കെ. ശാ​ന്തി , എ​ൻ. ദീ​പ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - story of visually impaired women Sishna Anand
