ചൊവ്വയിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ആറ് പെണ്ണുങ്ങൾ
ചൊവ്വാദൗത്യം ലക്ഷ്യമാക്കി ബഹിരാകാശ യാത്രക്കായി നാസ തിരഞ്ഞെടുത്ത പത്തുപേരിൽ ആറും വനിതകൾ. നാസയുടെ 24ാമത് അസ്ട്രോണറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് പട്ടിക ഇന്നലെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ ബാച്ചിൽ നിന്നായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ചൊവ്വാദൗത്യത്തിനുള്ള സംഘത്തെ നിശ്ചയിക്കുക.
ആറുപേർ വനിതകളായ സ്ഥിതിക്ക് ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള സംഘത്തിൽ ഒരു വനിതയെങ്കിലും ഉറപ്പ്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ചാന്ദ്ര പരിസരത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന ആർട്ടിമിസ് -2 ദൗത്യത്തിലും ഒരു വനിതയുണ്ട്.
നാസക്ക് ലഭിച്ച 8000 അപേക്ഷകരിൽ നിന്നാണ് പത്തുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2021 മുതൽ ഈ രീതിയിലാണ് നാസ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ തൊട്ട് മുൻ കായിക താരം വരെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
