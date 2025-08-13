Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:14 AM IST

    സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി: കൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ആ​കാ​ശ​പ്പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​ക്കി​ളി

    സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി: കൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ആ​കാ​ശ​പ്പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​ക്കി​ളി
    സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി

    തു​വ്വൂ​ർ: നി​ത്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്ന് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​രു​ണ്യ​ച്ചി​റ​കി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച അ​ഗ​തി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​ക്കി​ളി. തു​വ്വൂ​ർ വി​മ​ല ഹൃ​ദ​യാ​ശ്ര​മം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി എം.​എ​സ്.​ജെ (76) യാ​ണ് സാ​ന്ത്വ​ന​ത്ത​ണ​ലി​ൽ ജീ​വി​തം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പാ​ലാ​യി​ലെ പ​രേ​ത​നാ​യ പു​ളി​ക്ക​ൽ മൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ മ​ക​ളാ​യ ത്രേ​സ്യാ​മ്മ​യാ​ണ് സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി​യാ​യി ദൈ​വ​വ​ഴി​യി​ൽ ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ധ​ർ​മ​ഗി​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് സെൻറ് ജോ​സ​ഫ് സ​ന്യാ​സി​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് അം​ഗ​മാ​യ സി​സ്റ്റ​ർ ജോ​സി കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ചെ​റു​പു​ഴ, പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്, അ​ങ്ക​മാ​ലി, കാ​ക്ക​നാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്തു. 1998ൽ ​വി​മ​ല ഹൃ​ദ​യാ​ശ്ര​മം ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി തു​വ്വൂ​രി​ലെ​ത്തി. 26 വ​ർ​ഷം ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ, സു​പ്പീ​രി​യ​ർ എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ലെ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ർ​ദ്ര​ത​യു​ടെ മാ​ലാ​ഖ​യാ​യി സി​സ്റ്റ​ർ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി.

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് വ​ള​ർ​ത്തി മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ട​ത്തി. മ​നോ​നി​ല തെ​റ്റി​യ​വ​രും കു​ടും​ബം തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളി​യ​വ​രും ല​ഹ​രി​യു​ടെ അ​ടി​മ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ജോ​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ര​പ​റ്റി. സൗ​മ്യ​ത​യും സ്നേ​ഹ​വും കൊ​ണ്ട് നാ​ടി​ന്റെ ത​ന്നെ അ​മ്മ​യാ​യി മാ​റി​യ സി​സ്റ്റ​ർ അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യി​ലും ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ യ​ത്നി​ച്ചു.

    ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യോ​ടെ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി യേ​ശു​ഭ​വ​ൻ കോ​ൺ​വെൻറി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. രൂ​പ​ത വി​കാ​രി ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​ദ​ർ അ​ബ്ര​ഹാം വ​യ​ലി​ലി​ന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത്യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി യേ​ശു​ഭ​വ​ൻ കോ​ൺ​വെൻറി​ൽ സം​സ്കാ​രം ന​ട​ക്കും.

    TAGS:NunObituary
    News Summary - Sister Josie: The one who broke up was the mother of the skylarks.
