Madhyamam
    Woman
    8 Aug 2025 11:59 AM IST
    8 Aug 2025 11:59 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കു​റ​ഞ്ഞ അ​മ്മ​യാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സി​മി, ഉ​യ​രം 95 സെ.​മീ.

    സി​മി​യും പ്രി​ഗീ​ഷും കു​ഞ്ഞു​മാ​യി

    തൃ​ശൂ​ർ: അ​മ്മി​ഞ്ഞ​പ്പാ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി അ​വ​ൻ മ​ടി​യി​ലി​രു​ന്ന് ചി​ണു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സി​മി​യി​ലെ അ​മ്മ​ക്ക് മ​ല​യോ​ള​മാ​ണു​യ​രം. കു​ഞ്ഞി​നെ ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ച്ച ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ത​ന്നെ നി​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ത് താ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​ർ സി​മി​യെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​സ​വ​ചി​കി​ത്സ​ക്ക് സ​മീ​പി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വ​രെ അ​വ​ളെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ട​ക്കി. ഒ​ര​മ്മ​യു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​ത്തെ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​ള​ന്നെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ല​ത് അ​മ്മ​യെ​ന്ന കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യി പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്തു.

    തൃ​ശൂ​ർ, വേ​ലൂ​ർ സ​ത്യ​വി​ഹാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​യു​ടെ​യും ത​ങ്ക​മ​ണി​യു​ടെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ കെ.​കെ. സി​മി​യെ​ന്ന 36കാ​രി​ക്ക് 3.1 അ​ടി​യാ​ണ് ഉ​യ​രം. അ​താ​യ​ത്, 95 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ. 34 കി​ലോ​യാ​ണ് ഭാ​രം. സി​മി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി. 1.685 ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യ കു​ഞ്ഞ്. ഏ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ അ​മ്മ​യാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് സി​മി. സ​ർ​വ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ്രി​ഗീ​ഷ് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ജ​നി​ത​ക​വൈ​ക​ല്യ​മാ​യ നൈ​സ്റ്റ് സി​ൻ​ഡ്രോം സി​മി​യെ ജ​ന്മ​നാ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്. എ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ ശ്വ​സ​ന​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​ല​ട്ടു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ബി.​കോം വ​രെ പ​ഠി​ച്ച സി​മി ഇ​പ്പോ​ൾ അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ക്ല​ർ​ക്കാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ മ​ല​പ്പു​റം പ​ന​മ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പ്രി​ഗീ​ഷി​ന് 70 ശ​ത​മാ​നം കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി പ്ര​ണ​യം മൊ​ട്ടി​ട്ട ഇ​രു​വ​രും വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​മി​യു​ടെ ജോ​ലി​യാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം പ്രി​ഗീ​ഷും അ​മ്മ രു​ക്മി​ണി​യും അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​ട​ക വീ​ടെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സം മാ​റി.

    ജൂ​ൺ 23ന്​ ​തൃ​ശൂ​രി​ലെ സൈ​മ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സി​സേ​റി​യ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സി​മി കു​ഞ്ഞി​ന്​ ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഉ​യ​ര​ക്കു​റ​വു​ള്ള സി​മി ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​സ​വി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സൈ​മ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പ​ക​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റു​മാ​യ ​ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​​ടെ ഗ​ർ​ഭ​ധാ​ര​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. ജൂ​ൺ 23ന്​ ​സി​സേ​റി​യ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സ​വം.

    ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നെ​ല്ലൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​​ലെ ഭ​ക്​​ത​വ​ത്സ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി കാ​മാ​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കു​റ​ഞ്ഞ അ​മ്മ. 108 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ (3.5 അ​ടി) ഉ​യ​ര​മാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ക്കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യ കു​ഞ്ഞു മ​ക​നു​മൊ​ത്ത് ആ​ദ്യ വി​വാ​ഹ​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ.

