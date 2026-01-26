Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:47 AM IST

    പാ​യ്‌​വ​ഞ്ചി​യി​ൽ ലോ​കം ചു​റ്റി​യ ദിൽന ദേവദാസിന് ശൗര്യചക്രം

    dilna devadas
    ദി​ൽ​ന ദേ​വ​ദാ​സ് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ എ. ​രൂ​പ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ക​ക്കോ​ടി: ന​ടു​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ ഓ​ള​ങ്ങ​ളെ പാ​യ്‌​വ​ഞ്ചി​യി​ൽ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് ലോ​കം ചു​റ്റി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ദി​ൽ​ന ദേ​വ​ദാ​സി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സൈ​നി​ക പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​യ ശൗ​ര്യ​ച​ക്രം. യു​ദ്ധ​മു​ഖ​ത്ത​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ധീ​ര​ത​ക്കാ​ണ് ശൗ​ര്യ​ച​ക്ര പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക.

    പി​റ​ന്ന മ​ണ്ണി​ൽ ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങും​മു​മ്പേ​യാ​ണ് സ​​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ദി​ൽ​ന​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ട്ടു മാ​സം​ കൊ​ണ്ട് മൂ​ന്നു ക​ട​ലു​ക​ളും മൂ​ന്ന് മ​ഹാ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ക​ക്കോ​ടി പ​റ​മ്പി​ൽ​ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ദി​ൽ​ന ദേ​വ​ദാ​സി​ന് രാ​ഷ്ട്രം ഹൃ​ദ​യം​തൊ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ അം​ഗീ​കാ​രം പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള ക​രു​ത്തു​മാ​യി.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ഗോ​വ​യി​ൽ​ നി​ന്ന് 17 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​യ് വ​ഞ്ചി​യി​ലാ​ണ് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ എ. ​രൂ​പ​ക്കൊ​പ്പം യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത് 2025 ജൂ​ൺ ആ​ദ്യ​വാ​രം തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Shaurya ChakraRoopaindian navydilna
