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    Woman
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 8:45 AM IST

    അ​ച്ഛ​ന്റെ കൃ​ഷി​പാ​ഠ​ത്തി​ൽ സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ തി​ല​കക്കൊ​യ്​​ത്ത്​

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    അ​ച്ഛ​ന്റെ കൃ​ഷി​പാ​ഠ​ത്തി​ൽ സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ തി​ല​കക്കൊ​യ്​​ത്ത്​
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    സാ​വി​ത്രി കൃഷിയിടത്തിൽ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്​: അ​ച്ഛ​ന്റെ കൃ​ഷി​പാ​ഠ​ത്തി​ൽ സാ​വി​ത്രി ക​ർ​ഷ​ക​തി​ല​ക​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കൃ​ഷി​യെ കൈ​വി​ടാ​തെ ജീ​വി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ സാ​വി​ത്രി. ബി.​കോം ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ടി. ​നാ​രാ​യ​ണ​നും ക​ർ​ഷ​നാ​ണ്.

    ആ​ദ്യം ജ​യ​പു​ര​ത്താ​യി​രു​ന്നു കൃ​ഷി​ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ഇ​രു​വ​രും മ​ണ്ണ​റി​ഞ്ഞ് കൃ​ഷി​ചെ​യ്ത് ജീ​വി​ച്ചു. ഒ​പ്പം പെ​രി​യ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നി​ന്നു. സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക​വൃ​ത്തി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, അ​സി. കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പ്രി​യ, ര​ജ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​യെ ഡൊ​ക്യു​മെ​ന്റാ​ക്കി അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഖി​ല​യും അ​ന​ഘ​യും കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ജ​യ​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പു​ല്ലൂ​ർ പെ​രി​യ​യി​ലെ മി​ങ്ങോ​ത്ത് നാ​ല​ർ ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​വും​വീ​ടും വാ​ങ്ങി കൃ​ഷി തു​ട​ർ​ന്നു. സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള കു​ന്നി​ൻ​പു​റ​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​ചെ​യ്തു. ന​ര​മ്പ​ൻ, പ​യ​ർ, ചേ​മ്പ്, ചേ​ന, ഇ​ഞ്ചി, മ​ഞ്ഞ​ൾ, ത​ക്കാ​ളി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ വി​ള​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ സോ​യാ​ബീ​നും കൃ​ഷി​ചെ​യ്തു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട​ര ഏ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ കൃ​ഷി​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, വി​ത്തു​ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി തൈ​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ജൈ​വി​ക പ്ലാ​ന്റ് ന​ഴ്‌​സ​റി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്.

    ഡ്രി​പ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ആ​വ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പെ​രി​യ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​വ​ണ 750 മു​രി​ങ്ങ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് പ​ശു​ക്ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​ന്റെ ചാ​ണ​ക​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന വ​ളം. ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ അ​ഖി​ല ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ സി.​എ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. അ​ന​ഘ ബം​ഗ്ലൂ​രു​വി​ൽ ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

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    TAGS:womenAgriculture SectorharvestFarming
    News Summary - അ​ച്ഛ​ന്റെ കൃ​ഷി​പാ​ഠ​ത്തി​ൽ സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ തി​ല​കക്കൊ​യ്​​ത്ത്​
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