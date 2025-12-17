Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Dec 2025 10:37 AM IST
    date_range 17 Dec 2025 10:37 AM IST

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ​ജ്‌​ന ടീ​ച്ച​ർ ചെ​യ​ർപേ​ഴ്സ​ന​ാകും

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ​ജ്‌​ന ടീ​ച്ച​ർ ചെ​യ​ർപേ​ഴ്സ​ന​ാകും
    സ​ജ്‌​ന ടീ​ച്ച​ർ

    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 21ാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി സ​ജ്‌​ന​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ചേ​ര്‍ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ സ്ഥാ​നം ലീ​ഗി​നാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 17 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ 30 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ 17 സീ​റ്റി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 12 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഒ​രു​സീ​റ്റി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​താ​സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ വ​നി​ത ത​ന്നെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ത​ര്‍ക്ക​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച വ​നി​ത​ക​ളെ​ല്ലാം പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ച​ന്ത​പ്പ​ടി വാ​ര്‍ഡി​ലെ സ​ജ്ന​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​ഴു വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മു​ന്‍ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗി​ന് ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ സ്ഥാ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗം ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യും നേ​തൃ​പാ​ട​വു​മാ​ണ് സ​ജ്ന​യെ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​ന് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മെ​ന്ന് മു​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​മാ​യ ക​ള​ത്തി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല​യാ​ണ് സ​ജ്ന​യു​ടെ പേ​ര് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ന്‍, നൗ​ഫ​ല്‍ ക​ള​ത്തി​ല്‍, മു​ജീ​ബ് പെ​രി​മ്പി​ടി, ആ​ലി​പ്പു​ഹാ​ജി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

