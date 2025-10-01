Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Oct 2025 12:36 PM IST
    1 Oct 2025 12:36 PM IST

    അരങ്ങിൽ സാബ്രിക്ക് നാളെ ആഗ്രഹസാഫല്യം

    അരങ്ങിൽ സാബ്രിക്ക് നാളെ ആഗ്രഹസാഫല്യം
    സാ​ബ്രി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഗു​രു​നാ​ഥ​നോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ഞ്ച​ൽ: ക​ഥ​ക​ളി പ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വേ​ദി​യി​ൽ മു​ദ്ര​ചാ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ നി​റ​വി​ലാ​ണ്​ സാ​ബ്രി. കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി എ​ന്ന നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ പൂ​ർ​ണ​ത ന​ൽ​കി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വേ​ദി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സാ​ബ്രി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കും.

    ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ച​ൽ ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ തേ​ജ​സ് വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ നി​സാം അ​മ്മാ​സി​ന്‍റെ​യും അ​നീ​സ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ സാ​ബ്രി. 2022ൽ ​ആ​യി​രു​ന്നു ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലിം​ഗ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 2023ലാ​ണ് സാ​ബ്രി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഗോ​പി​യാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​മു​ദ്ര​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ബ്രി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ‘പു​റ​പ്പാ​ട്’ ആ​ണ് വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ബ്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ പു​റ​പ്പാ​ട് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​വേ​ഷ​ത്തി​ലും ര​ണ്ട് പേ​ർ ല​വ​ണാ​സു​ര​ത്തി​ൽ കു​ശ-​ല​വ​ൻ​മാ​രാ​യു​മാ​ണ് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഗ​വ. സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സാ​ബ്രി ത​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​യ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. നാ​ല് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും മൂ​ന്ന് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും കൂ​ടി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബാ​ച്ചി​ലാ​ണ്​ സാ​ബ്രി പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. തെ​ക്ക​ൻ ക​ഥ​ക​ളി​യാ​ണ് അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ത്താം ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​വും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ. മ​ക​ളു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

