Madhyamam
    LIFE Woman
    Woman
    Posted On
    19 Oct 2025 3:35 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 3:35 PM IST

    റിയ ട്രാക്കിലാണ്...

    റിയ ട്രാക്കിലാണ്...
    റിയ മേരി

    എ​ൻ​ജി​ന്റെ ശ​ബ്ദം മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന, അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ക​ല്ലും ച​ളി​യും പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഗി​യ​ർ മാ​റ്റു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റെ ക​ണ്ട് കാ​ണി​ക​ൾ ഒ​ന്ന് അ​മ്പ​ര​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ധി​കം ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​നാ​യാ​സം വ​ള​യം തി​രി​ച്ച് ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ശി​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന പെ​ൺ​ക​രു​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ർ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ച്ചു.

    ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​സ്റ്റാ​റാ​യ പാ​ലാ ക​വീ​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ബി​നോ ജോ​സി​ന്റെ മ​ക​ൾ റി​യ മേ​രി പി​താ​വി​നൊ​പ്പം പാ​ത​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പി​താ​വ് ക​ണ്ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്റേ​തു​കൂ​ടി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ഈ 24​കാ​രി പു​തി​യ ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടു​ക​യാ​ണ്. പാ​ലാ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കി​ന്റ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​കൂ​ടി​യാ​യ റി​യ​യു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    റി​യയും പിതാവ് ബിനോ ജോസും

    ഫ​സ്റ്റ് ഗി​യ​ർ

    കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് കൗ​തു​ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന റി​യ ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​യാ​യി പോ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​നും ഓ​ഫ്റോ​ഡി​ങ്ങി​നോ​ടു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ആ ​സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങി. ബു​ള്ള​റ്റാ​ണ് ആ​ദ്യം ഓ​ടി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ബി​നോ വ​ണ്ടി ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ക​ണ്ടാ​ണ് റി​യ​ക്കും ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യം വ​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് പി​താ​വി​നൊ​പ്പം ജീ​പ്പി​ന്റെ വ​ള​യം പി​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ബി​നോ​യു​ടെ മേ​ജ​ർ 2004 മോ​ഡ​ൽ ജീ​പ്പി​ൽ​ത​ന്നെ.

    ഓ​ഫ് റോ​ഡ് ഓ​ൺ

    വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ​യും ധൈ​ര്യ​വും വേ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഓ​ഫ്റോ​ഡി​ങ്. ഒ​ന്നു ര​ണ്ട് ട്രാ​ക്കി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പേ​ടി മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് റി​യ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടെ കോ​ഡ്രൈ​വ​റാ​യി പി​താ​വു​മു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് റി​യ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യ​തും. 2019ൽ ​ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് കോ​ട്ട​യം ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ വെ​ച്ച് വി-12 ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മ്മാ​ന​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    വാ​ഗ​മ​ണി​ൽ വെ​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ​ണ്ടി മ​റി​ഞ്ഞ​ത് മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി റി​യ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. യ​ങ്ങ​സ്റ്റ് ലേ​ഡി ഡ്രൈ​വ​റാ​യി അ​ന്ന് റി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ലാ​യി​ലെ ത​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ പി​റ​കി​ലെ അ​തി ക​ഠി​ന​മാ​യ വ​ഴി​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച​ത് ഒ​രു​പാ​ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യെ​ന്ന് റി​യ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഓ​ഫ്റോ​ഡി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ഡി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നൊ​ന്നും ജീ​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്താ​റി​ല്ല. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി വാ​ഹ​നം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​താ​വി​ന്റെ 2004 മോ​ഡ​ൽ ജീ​പ്പി​ൽ ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന റി​യ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കെ​പ്പോ​ഴും ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ജീ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ട്ട് ബ്രേ​ക്ക്, ലോ​ക്ക​ർ, വി​ല​കൂ​ടി​യ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും മു​മ്പ് ട​യ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് റി​യ മാ​റ്റാ​റ്. വ​ണ്ടി​യു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ​ക്കാ​ൾ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മെ​ന്ന് പി​താ​വി​നെ​പ്പോ​ലെ റി​യ​യും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ക്ട​റി ട്രാ​ക്ക്

    പ​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ റി​യ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ടു​ക്കി പൂ​പാ​റ​യി​ൽ കാ​സ്ക് ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മി​ക്ക ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ലും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​തെ ഇ​പ്പോ​ൾ റി​യ മ​ട​ങ്ങാ​റി​ല്ല. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ വെ​ച്ച് എ.​ടി.​സി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ട്രാ​ക്കാ​ണ് ത​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് റി​യ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് ക്ലാ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടാ​നും റി​യ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​യ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം.

    ട്രാ​ക്കി​ൽ വാ​ഹ​നം കു​തി​ച്ചു പാ​യു​മ്പോ​ൾ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യും കൈ​യ​ടി​യും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​വേ​ശ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് റി​യ പ​റ​യു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് എ​വി​ടെ​യും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​തെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും റി​യ​യെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ബി​നോ പ​റ​യു​ന്നു. ബി​നോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ബി​നോ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജോ​സ് ആ​ണ് റി​യ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ട്ട്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് റി​യ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ട്രാ​ക്കി​ലെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ഹി​റ്റാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​മ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ക്ക് ഓ​ൺ റീ​ൽ

    2021ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘മ​ഡ്ഡി’ എ​ന്ന ഓ​ഫ് റോ​ഡി​ങ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ റി​യ​യും പി​താ​വ് ബി​നോ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ജീ​പ്പ് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി​നോ​യു​ടെ മേ​ജ​ർ ജീ​പ്പാ​ണ് നാ​യ​ക​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ അ​വ​സാ​ന രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലേ​ഡി ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ റോ​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​ത് റി​യ​യാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​പ്സി​യും ക​ട്ട് ചേ​സ് ജീ​പ്പു​മാ​ണ് ബി​നോ​യും റി​യ​യും ഓ​ടി​ച്ച​ത്. ഫ​ഹ​ദ് ഫാ​സി​ൽ നാ​യ​ക​നാ​യി വ​രു​ന്ന ‘ഹ​നു​മാ​ൻ ഗി​യ​ർ’ എ​ന്ന സി​നി​മ ബി​നോ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ബി​നോ​യു​ടെ വൈ​റ​ലാ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ഫ​സ്റ്റ് ലു​ക്ക് പോ​സ്റ്റ​റും.

    ബി ​പോ​സി​റ്റി​വ്

    പ​രി​ശീ​ല​നം ത​ന്ന ശ​ക്തി​യാ​ണ് ത​ന്നെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​യ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ല സ്ത്രീ​ക​ളും ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട് പ​ക്ഷേ, ഭ​യം​മൂ​ലം ഡ്രൈ​വി​ങ് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ വ​രെ ത​നി​ക്ക് ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​മെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തു സ്ത്രീ​ക്കും വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും റി​യ പ​റ​യു​ന്നു. കു​ഴി​ക​ളി​ൽ വീ​ണു​പോ​യാ​ലും ഗ​ട്ട​റു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മാ​യി വ​ന്നാ​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ത് ക​ട​മ്പ​യും ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ജീ​വി​ത​പാ​ഠം കൂ​ടി​യാ​ണ് റി​യ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ശ​യാ​ണ് റി​യ​യു​ടെ മാ​താ​വ്. റോ​സ്, റോ​ണ, റി​ച്ചു എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ.

