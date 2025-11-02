Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:29 AM IST

    എം.​എ മ്യൂ​സി​ക്കി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി റി​യ അ​ന്ന റോ​യ്

    എം.​എ മ്യൂ​സി​ക്കി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി റി​യ അ​ന്ന റോ​യ്
    റി​യ അ​ന്ന റോ​യ്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ എം.​എ മ്യൂ​സി​ക്കി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി റി​യ അ​ന്ന റോ​യ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ​വ. വി​മ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എം.​എ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ടൂ​ർ പാ​റ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും ദോ​ഹ​യി​ൽ മ​താ​ർ ഖ​ദീ​മി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റോ​യ്-​ബ്ലെ​സി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന റി​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​ഇ​ന്റ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​സ്റ്റേ​ൺ സോ​ളോ മ്യൂ​സി​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ റി​യ, നേ​ര​ത്തേ മ​ഴ​വി​ൽ മ​നോ​ര​മ​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ലെ താ​രം റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ളി​ലും പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:educationQatar NewsFirst Rankgulf news malayalam
