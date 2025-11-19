Begin typing your search above and press return to search.
    അരുവാപ്പുലത്തിന്‍റെ ‘ബേബി’ക്ക്​ പ്രമോഷൻ

    രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജില്ല പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിക്കും
    രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലെ ‘ബേ​ബി’​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി​ക്ക്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​ദൗ​ത്യം. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി രേ​ഷ്മ മ​ത്സ​രി​ക്കും. 2020ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ 21 വ​യ​സാ​യി​രു​ന്നു രേ​ഷ്മ​യു​ടെ പ്രാ​യം. നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക്ക് ത​ലേ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് രേ​ഷ്മ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യ​മാ​യ 21 വ​യ​സ്​ തി​ക​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​രു​വാ​പ്പു​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11ാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രേ​ഷ്മ​യെ കേ​ര​ള​മ​റി​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ 70 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ്​ രേ​ഷ്മ​യി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. അ​ങ്ങ​നെ പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഭ​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ച​​തോ​ടെ രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി​യെ സി.​പി.​എം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ രേ​ഷ്മ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റെ​ന്ന ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ രേ​ഷ്മ.​ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​രു​വാ​പ്പു​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടാം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ദേ​ശം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ല്‍ സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വും സി.​പി.​എം നേ​താ​വു​മാ​യ വ​ര്‍ഗീ​സ് ബേ​ബി​യാ​ണ് ഭ​ര്‍ത്താ​വ്.

    ര​ണ്ട​ര വ​യ​സും നാ​ലു​മാ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ള്ള ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ എം.​വി. അ​മ്പി​ളി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Reshma Mariam RoyLDFLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - Reshma Mariam Roy will contest in Malayalappuzha district panchayat
