Madhyamam
    Woman
    Posted On
    29 Oct 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:51 PM IST

    ആർത്തവ അവധിക്കായി നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടവുമായി രഞ്‌ജിത

    ആർത്തവ അവധിക്കായി നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടവുമായി രഞ്‌ജിത
    ര​ഞ്‌​ജി​ത പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സി.​കെ ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ർ​ത്ത​വ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്‌ ഒ​ഡി​ഷ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ര​ഞ്‌​ജി​ത പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​ക്ക്‌ പ​ക​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്‌ രാ​ജി​ക്ക​ത്ത്. 2022 ലാ​ണ്‌ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ഞ്‌​ജി​ത​ക്ക്‌ ന​ഷ്‌​ട​മാ​യ​യ​ത്‌. ആ​ർ​ത്ത​വ​ദി​ന​ത്തി​ലെ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച്‌ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്‌​ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്‌​ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ര​ഞ്‌​ജി​ത തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തും ആ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ സ്‌​ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്‌ കൂ​ലി​യോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന്‌ വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ​വ​ർ.

    ര​ഞ്‌​ജി​ത​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഫ​ല​മാ​യി ബി​ഹാ​ർ, ഒ​ഡീ​ഷ, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ത്ത​വ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്‌ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ർ​ത്ത​വ അ​വ​ധി​യു​ണ്ട്‌. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ലോ​ക​ത്തെ സ്‌​ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​ന്നി​ൽ വ​രെ പോ​യ ര​ഞ്‌​ജി​ത​യു​ടെ ക​ഥ ഷോ​ർ​ട്ട്‌ സ്‌​റ്റോ​റി​യാ​യും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും എ​ത്തി.

    മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ആ​ന്റ​ണി​രാ​ജു​വി​നെ​യും സി.​കെ ഹ​രീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​നെ​യും ക​ണ്ടു. ‘പെ​യ്‌​ഡ്‌ പീ​രി​യ​ഡ്‌ ലീ​വ്‌’ എ​ന്ന ത​ന്റെ റി​സ​ർ​ച്ച്‌ പു​സ്‌​ത​ക​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന്‌ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടാ​ണ്‌ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും നി​വേ​ദ​നം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന്‌ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും ര​ഞ്‌​ജി​ത ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട്‌ നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ര​ഞ്‌​ജി​ത പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ളു​ള്ള കേ​ര​ളം പോ​ലൊ​രു സം​സ്ഥാ​നം അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ര​ഞ്‌​ജി​ത പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത​താ​യി സി​ക്കിം, നാ​ഗ​ലാ​ൻ​ഡ്‌ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ പോ​കാ​നാ​ണ്‌ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്‌. അ​തി​നു മു​ൻ​പ്‌ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്‌ ഒ​രു ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട്‌. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഇ​ന്തൊ​നേ​ഷ്യ, സ്‌​പെ​യി​ൻ, വി​യ​റ്റ്‌​നാം, സാം​ബി​യ, താ​യ്‌​വാ​ൻ പോ​ലു​ള​ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ സ​മാ​ന​മാ​യി ആ​ർ​ത്ത​വ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്‌ ത​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Menstrual Leave
    Ranjitha's relentless fight for menstrual leave
