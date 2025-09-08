Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightപ്രായം തളർത്താത്ത...
    Woman
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:15 PM IST

    പ്രായം തളർത്താത്ത വർണസ്വപ്നങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രായം തളർത്താത്ത വർണസ്വപ്നങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    ര​മ​ണി​കു​ട്ടി ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ൽ

    കൊ​ട്ടി​യം: ചി​ത്ര​ര​ച​ന​ക്കും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ്രാ​യം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ തി​രു​മു​ക്ക് സ്വ​പ്ന​യി​ലെ 80 കാ​രി​യാ​യ ര​മ​ണി​കു​ട്ടി. വി​ദ്യാ ധ​നം സ​ർ​വ​ധ​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​നം എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​പു​ര നി​റ​യെ ഇ​വ​ർ വ​ര​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര എ​സ് .സി . ​ഇ ആ​ർ.​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നും അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ഓ​ഫീ​സ​റാ​യി റി​ട്ട​യ​ർ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി എ​ഴു​ത്തി​ലും, വ​ര​യി​ലും സാ​മു​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തും, മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്​ ര​മ​ണി​കു​ട്ടി. പ​ഠി​ച്ചു മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ന്ന കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ​ഗ്ര​ഹം ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത് എ​ൺ​പ​താം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ്. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഓ​പ്പ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ എം.​എ. മ​ല​യാ​ളം മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പ​രീ​ക്ഷ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​തി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മി​ക​വു​റ്റ ചി​ത്ര​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ ര​മ​ണി​കു​ട്ടി, എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യ​യി​ലും, അ​ക്രി​ലി​കി​ലു​മാ​യി വ​ര​ച്ച ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലെ സ്വ​പ്ന വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. പ​ത്തി​ല​ധി​കം ര​വി​വ​ർ​മ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ക​ഥ​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ എ​ഴു​തു​വാ​നാ​ണ് ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ വീ​ടി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​പു​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കും വ​രെ എ​ഴു​ത്തും വ​ര​യു​മാ​യി അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​തൊ​ടൊ​പ്പം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. കി​ട​പ്പു രോ​ഗി​ക​ളെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​യി ക​ണ്ട് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ക എ​ന്ന​ത് നി​ശ​ബ്ദ സേ​വ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ത​നി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ന്‍റെ ഒ​രു വി​ഹി​തം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ നീ​ന്തി മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​വ​ർ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പോ​യി എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രെ ക​ണ്ട് അ​നു​ഗ്ര​ഹം വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വൈ​ദേ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്ന നോ​വ​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ലാ​യി എ​ഴു​തി​യ​ത്.

    എ​ന്തെ​ഴു​തി​യാ​ലും ആ​ദ്യ പ്ര​തി എം.​ടി​ക്ക് അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യ​മ​ല്ല, മ​ന​സ്സാ​ണ് ത​ന്നെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​ക​ൾ തോ​റും ഹാ​പ്പി ഹോ​മു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും. വ​യോ​ജ​ന ക​മ്മീ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​മ​ണി​കു​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WomenPaintingartists
    News Summary - Colorful dreams that never fade with age
    Similar News
    Next Story
    X