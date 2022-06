cancel camera_alt ക​മ​ൽ ഹാ​സ​ന്‍റെ ചി​ത്ര​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ റ​ഫീ​ന By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഷാ​ർ​ജ: ക​മോ​ൺ കേ​ര​ള​യു​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​മ​ൽ​ഹാ​സ​ന്‍റെ ചി​ത്രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചൊ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി. ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റ​ഫീ​ന​യാ​ണ്​ സ്വ​യം വ​ര​ച്ച ചി​ത്ര​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ചി​ത്രം ക​മ​ലി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​വ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. ഷാ​ർ​ജ ബു​തീ​ന​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റ​ഫീ​ന ര​ണ്ടു​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​ഫീ​ന​ക്ക് ത​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ശി​ശു ക്ഷേ​മ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്കും റ​ഫീ​ന താ​ൻ വ​ര​ച്ച ചി​ത്രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

Rafina holding the image of the ulakanāyakan in the crowd