Madhyamam
    Woman
    14 Sept 2025 10:04 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 10:04 AM IST

    വെല്ലുവിളികളെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട രാധികക്ക് ഇനി പ്രജിലിന്റെ തണൽ

    വെല്ലുവിളികളെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട രാധികക്ക് ഇനി പ്രജിലിന്റെ തണൽ
    രാ​ധി​ക​യും പ്ര​ജി​ലും

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: വി​ധി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ​ക​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​ന​സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട്ട രാ​ധി​ക​ക്ക് ഇ​നി പ്ര​ജി​ലി​ന്റെ ക​രു​ത​ൽ. കൃ​ത്രി​മ​ക്കാ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    പാ​ച​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ റാ​ണി മേ​രി​യു​ടെ​യും ലോ​ട്ട​റി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ ശേ​ഖ​ര​ന്റെ​യും മൂ​ന്നു മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ത്ത​വ​ളാ​ണ് രാ​ധി​ക. വ​ല​തു​കാ​ലി​ന്റെ മു​ട്ടി​നു താ​ഴെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ധി​ക​യു​ടെ പി​റ​വി. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ മ​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ​യെ​ടു​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു വൈ​കീ​ട്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കും. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ലാ​ത്ത​റ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് വ​ഴി വ​ല​തു കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് കൃ​ത്രി​മ​ക്കാ​ൽ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ സ്വ​ന്തം കാ​ലി​ൽ പി​ച്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച രാ​ധി​ക​ക്ക് വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോ​പ് ന​ൽ​കി​യ കൃ​ത്രി​മ കാ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഇ​ഷ്ട മേ​ഖ​ല​യാ​യ നൃ​ത്ത പ​ഠ​ന​വും തു​ട​ർ​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ടാ​യി സ്കൂ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​നം മാ​ടാ​യി കോ​ള​ജി​ലു​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഒ​പ്പം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും നേ​ടി സ്വ​ന്തം കാ​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​വാ​ൻ ഒ​രു കൊ​ച്ചു ജോ​ലി എ​ന്ന മോ​ഹ​വു​മാ​യി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ബാ​ല്യ​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്തും സ​മീ​പ​വാ​സി​യു​മാ​യ പ്ര​ജി​ൽ രാ​ധി​ക​യെ ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​മ്പ​ര​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞു ത​ന്റെ ശാ​രീ​രി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ശ​രി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ത​നി​ക്കി​തൊ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ജി​ലും രാ​ധി​ക​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന പ്ര​ജി​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​രും എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​ന്റെ വ​ഴി​യെ​ന്ന​വ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മ്മ​തം മൂ​ളി. സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി മ​ന​സ്സ​മ്മ​ത ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ വി​ധി വീ​ണ്ടും പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്തി.

    സ​ദാ​നി​ഴ​ൽ പോ​ലെ രാ​ധി​ക​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​ൻ ശേ​ഖ​ര​നെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ലെ​ത്തി മ​ര​ണം ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി. അ​വി​ടെ​യും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഒ​പ്പം നി​ന്ന് പ്ര​ജി​ലും കു​ടും​ബ​വും. ത​ന്റെ ബാ​ല്യ​ക കൗ​മാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​പ്പി​ൽ വ​ച്ചു ത​ന്നെ വി​വാ​ഹ​വും ന​ട​ത്താം എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഹോ​പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഭ്യു​ദ​യ കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 30നും 12 30​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ വി​വാ​ഹം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

