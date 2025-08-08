Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Aug 2025 7:33 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 7:33 AM IST

    കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കു​േമ്പാഴും സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റാബിയ റൂബി

    rabiya rubi
    റാ​ബി​യ റൂ​ബി

    ദ​മ്മാം: പ​ഠ​നം ഹ​ര​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് റാ​ബി​യ റൂ​ബി എ​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക. ഇ​പ്പോ​ൾ യു​ന​സ്കോ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ആ​സ്ത​ക്ക (AZTECA University, Mexico, North America) യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ’ പി.എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ന്തം പേ​രി​നൊ​പ്പം ഡോ​ക്ട​ർ എ​ന്ന് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹു​മ​തി കൈ​വ​ന്നി​ട്ടും അ​തി​ന് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ അ​ടു​ത്ത ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സി​ന് റാ​ബി​യ ചേ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ജേ​ർ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള റാ​ബി​യ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എം.​എ​യ്ക്കാ​ണ് ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കു​ളി​ൽ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന റാ​ബി​യ റൂ​ബി (40) റി​സ​ലൈ​ന്റ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ​സ് ട്രേ​ഡി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി അ​ജ്മ​ലി​​ന്റെ പ​ത്നി​യാ​ണ്.

    റാ​ബി​യ റൂ​ബി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    സി​ഗാ​നി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ബി.​എ​ഡ്, അ​ള​ഗ​പ്പ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ എം.​ബി.​എ, ഐ.​സി.​എ​ഫ്.​എ.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ജേ​ണ​ലി​സം, ബം​ഗ​ളൂരു​വി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ബാ​ൽ​ഡ​വി​ൻ മേ​തോ​ഡി​സ്​​റ്റ്​ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ലും ബി​രു​ദം തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റാ​ബി​യ സ്വ​ന്തം പേ​രി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​ത്.എ​ന്നി​ട്ടും പോ​രാ​തെ അ​റി​വു​ക​ൾ തേ​ടി പു​തി​യ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ചേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​വ​നി​ത. കേ​വ​ലം അ​റി​വു​ക​ൾ സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത​ല്ല അ​തി​നു​മ​പ്പു​റം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൻ പ​ഠി​ച്ച അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മ​ടി​യു​മി​ല്ലാ​തെ റാ​ബി​യ എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. റാ​ബി​യ​ക്ക് പ​ഠ​നം ഒ​രു പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്, സ്വ​ന്തം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം. പ്ല​സ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടും ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ യു.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ് റാ​ബി​യ.

    നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു റാ​ബി​യ​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​ഠ​നം. പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ ക​ലാ​കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി.​സി.​എം സ്കൂ​ൾ സ്​​റ്റേ​റ്റ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ഹൈ​ജ​മ്പി​ൽ റാ​ബി​യ സ്വ​ർ​ണ​പ​ത​ക്കം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്നും ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ റാ​ബി​യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ ​റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ഹൈ​ജ​മ്പി​ലും ലോ​ങ്​ ജ​മ്പി​ലും ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി. കൂ​ടാ​തെ ക​ഥ, ക​വി​ത എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഹി​ന്ദി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ​ത്തി​യ റാ​ബി​യ അ​വി​ടെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലും ക​ഥ, ക​വി​ത എ​ഴു​ത്തി​ലും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റാ​ബി​യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബി​രു​ദ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ റാ​ബി​യ ഹി​ന്ദി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ത​ല​ത്തി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ലോ​ടെ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.

    ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം തെ​ഹ​ൽ​ക്ക ന്യൂ​സ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വി​വാ​ഹ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ റാ​ബി​യ സൗ​ദി ഗ​സ​റ്റ്​ പ​ത്ര​ത്തി​ലെ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ക​വി​ത​യി​ലാ​ണ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്​​കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ​ത്.മൂ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​മ്മ​യാ​ണ് റാ​ബി​യ. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ മ​ക്ക​ളെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടു​കൂ​ടാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് ത​നി​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് റാ​ബി​യ പ​റ​യു​ന്നു. മി​ക്ക വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് പു​റ​മെ എ​ക്സാം സെ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീ​ച്ചി​ങ്​ എ​യ്ഡ് സെ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, സ്​​കൗ​ട്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗൈ​ഡ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ്, കാ​സ്കൈ​ഡ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, സ്കൂ​ൾ മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ അം​ഗം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.ചെ​ന്നെ എ​സ്.​ആ​ർ.​എം കോ​ള​ജി​ൽ ബി​ടെ​ക് ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി റ​യ്യ, മ​ണി​പ്പാ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ബി.​എ​സ്.​സി ഹോ​ണേ​ഴ്സ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി റൈ​ഹ, ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്​​കൂ​ൾ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ റൈ​ന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.

