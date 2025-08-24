Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightപാർവതി നടനം; നൃത്ത...
    Woman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 2:32 PM IST

    പാർവതി നടനം; നൃത്ത വിസ്മയം തീർത്ത് അമ്മയും മകളും

    text_fields
    bookmark_border
    പാർവതി നടനം; നൃത്ത വിസ്മയം തീർത്ത് അമ്മയും മകളും
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീപാർവതിയും മകൾ ഇ​ന്ദുവും - ഫോട്ടോ: രതീഷ് ഭാസ്കർ

    ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ പ്രാ​യം ഒ​ന്നി​നും ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ല​പ്പു​ള്ളി വേ​ങ്ങോ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​പാ​ര്‍വ​തി എ​ന്ന ‘ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രി’. 2025 മാ​ര്‍ച്ച് 28ന് ​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ഒ​ന്നേ​കാ​ല്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ 70 വ​ര്‍ഷ​വും എ​ട്ട് ദി​വ​സ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി​യു​ടെ പ്രാ​യം. ക​ല​യോ​ടു​ള്ള താ​ല്‍പ​ര്യ​വും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും മു​ട​ങ്ങാ​തെ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​ണ് ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക അ​വ​ശ​ത​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ന്‍ ഈ ​എ​ഴു​പ​തുകാ​രി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നും സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റി​​െവ​ച്ച് പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​ത് ചെ​യ്താ​ല്‍ എ​ന്തും സാ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്നാ​ണ് ത​ന്റെ ജീ​വ​ിതാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    35 വ​യ​സ്സുകാ​രി​യാ​യ മ​ക​ള്‍ ഇ​ന്ദു ജേ​ക്ക​ബി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി​യു​ടെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട പ​ഠ​നം. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ക​ല്യാ​ണി​കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ നാ​യ​രു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ന്റെ​യും ക​ലാ വി​ജ​യ​ന്റെ​യും കീ​ഴി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ കൊ​ച്ചി പ​ള്ളി​മു​ക്കി​ലു​ള്ള ‘നൃ​ത്യ​ക്ഷേ​ത്ര’ എ​ന്ന ക​ലാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ന്റെ മ​ക​ളാ​യ സ​ന്ധ്യ രാ​ജ​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കാ​ല​ാനു​സൃ​ത​മാ​യി നി​ര​വ​ധി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ള്‍ ഇ​വ​ര്‍ ചെ​യ്യും. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ത​ന്റെ 70ാം പി​റ​ന്നാ​ളി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ശ്രീ​പാ​ര്‍വ​തി മ​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ന​മാ​ടി​യ​ത്. മ​ക്ക​ളും മ​രു​മ​ക്ക​ളും ന​ല്‍കു​ന്ന പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​ന്നെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പാ​ര്‍വ​തി പ​റ​യു​ന്നു.


    ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    പ​ത്താം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ക​ഥ​ക​ളി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ശ്രീ​പാ​ര്‍വ​തി​യു​ടെ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കാ​ല്‍വെ​പ്പ്. തൃ​ശൂ​ര്‍ ന​ട​ന നി​കേ​ത​നം ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ അ​ശ​മ​ന്നൂ​ര്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ കു​റു​പ്പി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷം വേ​ങ്ങൂ​ര്‍ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ആ​ശാ​ന്റെ കീ​ഴി​ലും പി​ന്നീ​ട് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലാ​യി​രു​ന്ന പ​ത്മനാ​ഭ​ന്‍ ആ​ശാ​ന്റെ കീ​ഴി​ലും പ​ഠ​നം തു​ട​ര്‍ന്നു. 1970ക​ളി​ല്‍ ക​ഥ​ക​ളി​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    21ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ക​ല്യാ​ണ ശേ​ഷം ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ര്‍ജി​നൊ​പ്പം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റേ​ണ്ടി വ​ന്ന പാ​ര്‍വ​തി​ക്ക് ത​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ പാ​തി വ​ഴി​യി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. 36 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് 57ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ശ്രീ ​പാ​ര്‍വ​തി മ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​മ്മ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഇ​ന്ദു ത​നി​ക്കൊ​പ്പം അ​മ്മ​യും മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര്‍ബ​ന്ധം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ചെ​റി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വു​മു​ള്ള പ്രാ​ക്ടിസി​ലൂ​ടെ ആ ​പ്ര​യാ​സം അ​വ​ര്‍ മ​റി​ക​ട​ന്നു. മു​ദ്ര​ക​ളി​ലും താ​ള​ത്തി​ലും മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​വും ക​ഥ​ക​ളി​യും ത​മ്മി​ല്‍ സാ​മ്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ക​ഥ​ക​ളി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മു​ള്ള ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി​ക്ക് മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം പെ​​െട്ട​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ള്‍ ഊ​ര്‍ജസ്വ​ല​മാ​യി ത​നി​ക്ക് നൃ​ത്തം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ല്‍ മ​ക​ളു​ടെ​യും ഗു​രു സ​ന്ധ്യ രാ​ജ​ന്റെ​യും കൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി ഇ​പ്പോ​ള്‍.


    അ​ഭി​രു​ചി​ക​ള്‍ ഏ​റെ

    57ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി ഹൃ​ദി​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ക​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ പാ​ല​ക്കാ​ടു​വ​രെ ത​നി​യെ വ​ണ്ടി ഓ​ടി​ച്ചു പോ​കും. കീ​ബോ​ര്‍ഡും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചു​മ​ക​നാ​ണ് കീ​ബോ​ര്‍ഡ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​പാ​ര്‍വ​തി​യു​ടെ കൂ​ട്ട്. ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​ത​വും അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളാ​ണ് ശ്രീ​പാ​ര്‍വ​തി​ക്ക്. മ​ക​ള്‍ ഇ​ന്ദു ജേ​ക്ക​ബ് കൊ​ച്ചി ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ഐ.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണ്. മ​ക​ന്‍ അ​ർജു​ന്‍ ജേ​ക്ക​ബ് കു​സാ​റ്റി​ല്‍ നി​ന്ന് ഷി​പ്ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നുശേ​ഷം ജ​പ്പാ​നി​ല്‍ ജോ​ലിചെ​യ്യു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ല്‍ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ല്‍ എ​ൻജി​നീയ​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്ന ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ര്‍ജ് നാ​ല് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. മ​ഞ്ചു​ന്‍, അ​ഞ്ജന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രു​മ​ക്ക​ള്‍. നി​ല​വി​ല്‍ കൊ​ച്ചി തേ​വ​ര​യി​ലാ​ണ് ശ്രീപാ​ര്‍വ​തി​യു​ടെ താ​മ​സം.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtCulturemother and daughterdance performance
    News Summary - Parvathy Nadanam; Mother and daughter performs dance
    Similar News
    Next Story
    X