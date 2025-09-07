Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_right‘ത​ലേ​ന്ന’​ത്തെ...
    Woman
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 9:15 AM IST

    ‘ത​ലേ​ന്ന’​ത്തെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ‘ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ത്ത’ അ​തി​ഥി​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    Prabha Narayan Pillai
    cancel
    camera_alt

     പ്ര​ഭ നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം. ​പി. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ പ്ര​ഭ നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ മും​ബൈ ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി മും​ബൈ​യി​ൽ. കോ​പ്പി എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രി​ക്കേ 2017ൽ ​എ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ വീ​ക്കി​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചു

    ഡി​​ഗ്രി ക്ലാ​സി​ലെ അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്തെ 1969ലെ ​വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു നാ​ണു​പ്പ​നെ​ന്ന എം.​പി. നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​മാ​യി എ​ന്റെ വി​വാ​ഹം. ഹോ​ങ്കോ​ങ് വി​ട്ട് ബോം​ബെ​യി​​ലേ​ക്ക​ന്ന് നാ​ണ​പ്പ​ൻ എ​ത്തി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. വി​വാ​ഹ ശേ​ഷം ര​ണ്ടു​മാ​സം ബോം​ബെ​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് വീ​ണ്ടും പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഞാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് 1970 ജൂ​ൺ അ​വ​സാ​ന​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും ബോം​ബെ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന നേ​പ്പി​യ​ൻ സീ​റോ​ഡി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളം കേ​ൾ​ക്കാ​തെ, മ​ല​യാ​ളം പേ​പ്പ​റു​ക​ളോ മാ​സി​ക​ക​ളോ വാ​യി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടാ​തെ ഒ​രു ഏ​കാ​ന്ത ത​ട​വു​കാ​ലം. രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​മ​ണി​യോ​ടെ ആ​പ്പീ​സി​ൽ പോ​കു​ന്ന നാ​ണ​പ്പ​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​മാ​രു​മി​ല്ല. ഫോ​ണൊ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം. അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്ന ഒ​രു ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണം അ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണ​പ്പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ​ത്തു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ കാ​ണ​ൽ, ഓ​ണ​ക്കോ​ടി - മ​ന​സ്സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കോ​ടി. അ​ത്തം മു​ത​ൽ​ക്കു​ള്ള പൂ​ക്ക​ള​മി​ട​ൽ, മാ​തേ​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി മ​ഴ​ന​ന​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മാ​തേ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രോ​ല​ക്കു​ട നീ​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്, രാ​വി​ലെ​ക്കു​ള്ള പു​ഴു​ങ്ങി​യ നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം-​പ​പ്പ​ടം, ഓ​ണ​ത്തി​ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, വീ​ട്ടു​കാ​രാ​രു​മി​ല്ലാ​തെ, അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തൊ​രു മ​ല​യാ​ളി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ബോം​ബെ​യി​ലെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക് കൂ​ട്ടി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് എ​ന്റെ വ​ക സ​ദ്യ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ച് നി​ശ്ച​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​ണ​​പ്പ​ന്റെ പ​രി​ഹാ​സ ചി​രി ഓ​ർ​മ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ത് ശ​രി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി. (ബോം​ബെ​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യം കേ​റി​യ ഉ​ട​നെ നാ​ണ​പ്പ​ൻ എ​നി​ക്ക് ത​ന്ന സ്റ്റ​ഡി ക്ലാ​സ് കാ​പ്പി എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു -ഒ​രു ക​പ്പി​ൽ തി​ള​ച്ച വെ​ള്ളം, ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ കാ​പ്പി​പ്പൊ​ടി, ര​ണ്ട് -മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ച​സാ​ര ക്യൂ​ബു​ക​ൾ, കു​റ​ച്ച് പാ​ലും ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ കാ​പ്പി​യാ​വും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന​തി​ൽ അ​ത്ര ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം സ്വ​ന്തം കാ​പ്പി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി, ത​ന്റെ കാ​പ്പി താ​ൻ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നും കൂ​ടി എ​ന്നെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്)

    വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​പ്പീ​സി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി രാ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം നാ​ണ​പ്പ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. ഓ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​നേ​ര​ത്തെ വ​ന്ന് (ആ​പ്പീ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​യ ദൂ​ര​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല) ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​പ്പ​ടം, ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി പോ​ലു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​തെ​ങ്കി​ലും ആ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ചെ​റി​യ ​ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് അ​തും വേ​റെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ നാ​ണ​പ്പ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം എ​ന്തി​നെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും രാ​ത്രി എ​ട്ട്-​ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യാ​യി.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് നാ​ണ​പ്പ​ന്റെ ഒ​രു പു​ല്ലു​വ​ഴി ബ​ന്ധു മ​ദ​ന​ൻ വ​ന്ന​ത്. ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്ന, നാ​ണ​പ്പ​നു​മൊ​ത്ത് ചീ​ട്ടു​ക​ളി​ക്കു​ക​യും പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ക​യും ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു മ​ദ​ന​ൻ. അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും കൂ​ടി അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഞാ​നും പി​റ​കെ​പ്പോ​യി. അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ​ർ മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ന്നും എ​ന്നെ അ​വി​ടെ ക​ണ്ടു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​വ​രെ​ന്നെ തി​രി​ച്ചോ​ടി​ച്ചു.

    അ​വ​രു​ടെ സം​സാ​ര​വും അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ കേ​ട്ട് ഞാ​ന​റി​യാ​തെ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. രാ​വി​ലെ ക​ണ്ണു​തു​റ​​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഗാ​ഢ​നി​ദ്ര​യി​ൽ. ഞാ​ന​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ കേ​റി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല​വി​ധ ക​റി​ക​ളും പാ​യ​സ​വു​മൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഓ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്നു​ത​ന്നെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    ഞാ​ൻ കു​ളി​ച്ചു​വ​ന്ന​​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ​ഡ്രോ​യി​ങ്റൂ​മി​ലെ മേ​ശ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തൊ​ക്കെ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യാ​യി അ​ച്ഛ​ൻ അ​യ​ച്ച ഖാ​ദി​മു​ണ്ടൊ​ക്കെ ചു​റ്റി നാ​ണ​പ്പ​നും അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും കു​ളി​ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ളി​ങ് ബെ​ല്ല​ടി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം തു​റ​ക്കു​ന്ന വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച​തി​ന്റെ ഗു​ട്ട​ൻ​സ് കു​റ​ച്ച് സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ൾ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    നാ​ണ​പ്പ​ന്റെ ചി​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, ഞ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ-​ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട് ആ ​ര​ണ്ട് മു​റി ഫ്ലാ​റ്റ് നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞു. (ഞാ​ന​റി​യാ​തെ ഇ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രാ​​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത്ര​ക്ക​ധി​കം അ​ടു​ത്ത പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ, എ​പ്പോ​ൾ പോ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ന്ന​ത് അ​ന്നു​മി​ന്നും പി​ടി​കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.) നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണ​മാ​ണോ ബോം​ബെ​യി​ലെ ഓ​ണ​മാ​ണോ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലെ​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ത്ത​രം വേ​ണ്ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യം നാ​ണ​പ്പ​ൻ എ​ന്നെ നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ആ ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ വ​ന്ന​വ​ർ, മ​ദ​ന​ന​ട​ക്കം എ​ന്റെ ബോം​ബെ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഓ​ണം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി തി​രി​ച്ചു​പോ​യി. ഞാ​ന​​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ​റ​ളി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ത്തെ​ഴു​തി​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്നും ഓ​ണം വ​രു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ആ 55 ​വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ​ത്തെ ഓ​ണ​മാ​ണ് മ​റ്റെ​ല്ലാ ഓ​ണ ഓ​ർ​മ​ക​ളേ​ക്കാ​ളും മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല​രും ഇ​ന്നി​ല്ല. (നാ​ണ​പ്പ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​യി​ട്ട് 27 കൊ​ല്ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു). താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ആ ​മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടം വി​ട്ട​ശേ​ഷം ക​ണ്ടി​ട്ടേ​യി​ല്ല. അ​ന്ന​ത്തെ ആ ​ഇ​രു​പ​തു​കാ​രി​യെ ഇ​ന്നെ​നി​ക്കൊ​ട്ടും പ​രി​ച​യ​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, 55 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​കു​ന്നു​മി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Womenonam memoriesLife styleNarayanapillai
    News Summary - Onam feast at ‘Yesterday’ and ‘uninvited’ guests
    Similar News
    Next Story
    X