    Woman
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:06 AM IST

    നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്രൂ​ഷി​; സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളപ്പിച്ചവൾ

    Noura Al Matrooshi
    നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്രൂ​ഷി

    ക്ലാ​സ്മു​റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​രാ​യി അ​ധ്യാ​പി​ക കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​യി​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്ന്, ആ ​ക്ലാ​സ് മു​റി ചെ​റി​യൊ​രു ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​മാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്നും. വ​ലു​താ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്രി​ക​യാ​കാ​ൻ അ​വ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ ദി​വ​സം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്...

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വ​നി​താ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്രൂ​ഷി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​വും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. 2024ൽ, ​നാ​സ​യി​ൽ​നി​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്രൂ​ഷി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സി​ന്റെ (യു.​എ.​ഇ) ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘മ​ദ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​നേ​ഷ​ൻ 50:50 വി​ഷ​ൻ’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ വ​നി​താ​ദി​ന​ത്തി​ൽ നൂ​റ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ വ​നി​ത ദി​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച വ​നി​താ​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. താ​ങ്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കി​യ വ്യ​ക്തി ആ​രാ​ണ്?

    എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത് ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് -എ​ന്റെ ഉ​മ്മ​യും ഉ​മ്മാ​മ്മ​യും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി നി​ര​ന്ത​രം വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ഉ​മ്മാ​മ്മ. മ​റ്റാ​രെ​യും പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. ആ ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് എ​ന്റെ ഉ​മ്മ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​മ്മ എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​ണ്. ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ​യും മു​ന്നേ​റാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​തം പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ധൈ​ര്യ​വു​മാ​ണ്. ആ ​മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു ലൂ​ണാ​ർ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം എ​ന്ന് കേ​ട്ടി​രു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്തെ ഇ​ത്ത​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​രി​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റി​ന് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​കു​ന്നു?

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​മു​ള​ക്കു​ന്ന​ത് കി​ൻ​ഡ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലെ ഒ​രു ചെ​റി​യ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. അ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പി​ക ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​രാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​യി​പ്പി​ച്ചു. കൗ​തു​ക​മേ​റി​യ ആ ​കു​ഞ്ഞ് യാ​ത്ര​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം എ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി മു​ന്നേ​റാ​നും ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് STEM മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രോ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളോ ആ​യി മാ​റാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ​യു.​എ.​ഇ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ താ​ങ്ക​ൾ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്ര സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു?

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ എ​ന്നെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ച്ച​ത് ഭാ​വ​ന ശ​ക്തി​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​തും. ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​നെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഞാ​ൻ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​എ​ന്റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി​യ​ത്. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ഖ്ത്തൂ​മി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം എ​നി​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​യി.

    ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​ദ​ർ​ശ​നം താ​ങ്ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​ത്?

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഈ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. നൂ​ത​ന​ശാ​സ്ത്ര​വും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് സ്പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. സെ​ന്റ​റി​ന്റെ എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്.

    എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രം എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തേ സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ് യു​വ അ​റ​ബ് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന​തും. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ന​ഹ് യാ​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ എ​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​കൂ​ടി​യാ​ണ​ത്.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ?

    പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്, ടീം ​വ​ർ​ക്ക് -ഇ​വ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നാ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് സ​ർ​വൈ​വ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ എ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം.

    അ​വി​ടെ​യാ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​ത്തി​നു​മു​പ​രി ടീം ​വ​ർ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ എ​ല്ലാ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. അ​തി​നു​പു​റ​മെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും ക്ഷ​മ​യു​മാ​ണ് ഞാ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​റ്റ​വും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഏ​റി​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്രി​ക​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​യാ​ണ്.

    ഒ​രു യു​വ അ​റ​ബ് വ​നി​താ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്രി​ക​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം എ​ത്ര​യാ​ണ്?

    ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ​ങ്ക​ൽ​പ​ശ​ക്തി​യോ​ളം അ​ടു​ത്താ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി എ​നി​ക്ക് സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ഞാ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​െ​വ​ച്ച ആ​ർ​ട്ട്മീ​സ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ആ​ദ്യ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് യു.​എ.​ഇ. ലൂ​ണാ​ർ ഗേ​റ്റ് വേ ​സ്പേ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക്രൂ ​ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് എ​യ​ർ ലോ​ഗ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വ​ലു​താ​ണ്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ​ഗോ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​രാ​കാ​ൻ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കുള്ള സ​ന്ദേ​ശം എ​ന്താ​ണ്?

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​നെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ​യും പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തോ​ടെ​യും പി​ന്തു​ട​രു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​യാ​കാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടു​ക​ൾ ​വെ​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും സാ​ധി​ക്കും. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക. ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക. സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ്വ​യം ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക.

