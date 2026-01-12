Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightമണവാട്ടിവേഷമഴിച്ച്...
    Woman
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:17 AM IST

    മണവാട്ടിവേഷമഴിച്ച് നഹാന പോയത് അഭിഭാഷകയായി എൻറോൾമെന്‍റിന്

    text_fields
    bookmark_border
    മണവാട്ടിവേഷമഴിച്ച് നഹാന പോയത് അഭിഭാഷകയായി എൻറോൾമെന്‍റിന്
    cancel
    camera_alt

    ന​ഹ​ൻ ഫ​ർ​സാ​ന എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്‍റി​ന്

    ശേ​ഷം ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​നൂ​ബി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് സു​ന്ദ​ര മു​ഹു​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ഹ​ൻ ഫ​ർ​സാ​ന. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹ​വും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക എ​ൻ​റോ​ൾ​മെൻറും ന​ട​ന്ന​തി​ന്‍റെ ആ​ഹ്ളാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി കോ​മ്പാ​റ മു​ക്കി​ൽ തെ​രി​യ​ത്ത് ഹൗ​സി​ൽ ടി.​എം.​ന​വാ​സ് - സു​നി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ന​ഹ​ൻ . ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ട് സ​ന്തോ​ഷ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​ന്നി​ന്​ പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി വ​രി​ച്ച​ത്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ൽ അ​സ​ർ ലോ ​കോ​ള​ജി​ലെ ബി.​ബി.​എ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ന​ഹ​ൻ ഫ​ർ​സാ​ന​യു​ടെ വി​വാ​ഹം ക​രു​പ​ട​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി ഇ​റാ​ഖി​ലെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​നൂ​ബു​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്‍റും അ​തേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ വ​ന്നു .ര​ണ്ടും ഒ​രേ​സ​മ​യം വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ഹം ത​ലേ​ദി​വ​സം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​യി ന​ട​ത്തി.​വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മ​ണ​വാ​ട്ടി​വേ​ഷം അ​ഴി​ച്ച് മാ​റ്റി രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്‍റി​നാ​യി വ​ര​ന്‍റെ കൂ​ടെ ത​ന്നെ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

    പി​ന്നെ അ​ണി​ഞ്ഞ​ത് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക വേ​ഷം . വി​വാ​ഹ​വും എ​ൻ​റോ​ൾ​മെൻറും ഒ​രു​മി​ച്ചു വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ഹ​ൻ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി സെ​ന്‍റ് ആ​ന്‍റ​ണീ​സ്​ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ന​ഹ​ൻ പ​ത്ത് വ​രെ പ​ഠി​ച്ച​ത്. തോ​പ്പും​പ​ടി ഔ​വ​ർ ലേ​ഡീ​സ് കോ​ൺ​വെ​ന്‍റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ന്‍റ​ഡ​റി വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lawyerbrideEnrollment
    News Summary - Nahana dressed up as a bride and went to enroll as a lawyer
    Similar News
    Next Story
    X