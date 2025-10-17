Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Oct 2025 10:19 PM IST
    17 Oct 2025 10:19 PM IST

    നഗ്മ മുഹമ്മദ് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

    നഗ്മ മുഹമ്മദ് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ
    ന​ഗ്മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ​​പോ​ള​ണ്ട് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ ന​ഗ്മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ലി​ക് ജ​പ്പാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഫോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ബീ​ബു​ല്ല​യു​ടെ​യും സു​ലു ബാ​നു​വി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​യ ന​ഗ്മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സാ​റ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​പു​ത്രി​യാ​ണ്.

    ന​ഗ്മ ജ​നി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ന്ന​തും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലാ​ണ്. പാ​രി​സി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​വ​ർ അ​വി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും യു​നെ​സ്കോ​യി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തു. 1991ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ വ​നി​ത ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളാ​യി. 1991ൽ ​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ർ​വി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഐ.​കെ. ഗു​ജ്റാ​ളി​ന്റെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ൽ വെ​സ്റ്റ് യൂ​റോ​പ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലും ജോ​ലി​ചെ​യ്തു. നേ​പ്പാ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യി. റ​ഷ്യ​യു​മാ​യും സി.​ഐ.​എ​സ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തു​നീ​ഷ്യ​യി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ (2012-15), ബ്രൂ​ണെ ദാ​റു​സ്സ​ലാ​മി​ലെ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (2015-18) എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2019-2020 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പോ​ളി​സി പ്ലാ​നി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്തെ​ത്തി. 2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പോ​ള​ണ്ടി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    1965ലെ ​ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ ലെ​ഫ്‌. പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം ന​ഗ്മ​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​നാ​ണ്.

    ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഫ​രീ​ദ് ഇ​നാം മാ​ലി​ക്കാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്. ഒ​രു മ​ക​നും മ​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    JapanIndian Ambassador
