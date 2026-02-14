ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലയാളി വനിതക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനംtext_fields
അബൂദബി: കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ വിവിധ ഷൂട്ടിങ് ക്ലബുകളിലായി നടത്തിയ 14ാമത് വാർഷിക ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലയാളി വനിതക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം വനിതകളുടെ 200 മീറ്റർ എം16 റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിൽ റെസിഡന്റ്/പ്രവാസി വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ ജസ്ന അബ്ദുൽ ജലീലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ഫുജൈറ ഷൂട്ടിങ് ക്ലബിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് അവർ പങ്കെടുത്തത്.
ഫുജൈറയിൽ ഐ.ടി എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായി 9 എം.എം പിസ്റ്റൾ 50 മീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ ജസ്നയുടെ നേട്ടം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സമാപന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് അബൂദബിയിലെ അൽ റീഫ് ഷൂട്ടിങ് ക്ലബിൽ നടന്നു. ശൈഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ വിജയികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
