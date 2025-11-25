Begin typing your search above and press return to search.
    Woman
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:35 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർഥികളായി അമ്മയും മകളും

    ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി​യും നീ​തു​വും

    Listen to this Article

    കറുകച്ചാൽ: അമ്മയും മകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ. നീതു ടി. നായർ കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഉഷ കുമാരി വാഴൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പുളിക്കൽ കവല ഡിവിഷനിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ്. നീതുവിന്‍റെ കന്നി പോരാട്ടമാണിത്. ഉഷാകുമാരി 2010ൽ വാഴൂർ പഞ്ചായത്തംഗമായിരുന്നു. 2015ൽ ബ്ലോക്കിലേക്കും 2020ൽ പഞ്ചായത്തിലേക്കും മത്സരിച്ച ഉഷാകുമാരിക്ക് ഇത് നാലാം അങ്കമാണ്.

    സജീവ കോൺഗ്രസ് കുടുംബമാണ് ഇവരുടേത്. രാവിലെ വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം തീർക്കുമ്പോഴേക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെത്തും. ഇതോടെ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു. ചമ്പക്കര പാലയ്ക്കൽതാഴെ പ്രദീപ്കുമാറാണ് നീതുവിന്റെ ഭർത്താവ്. ഇരുവരും തികഞ്ഞ ജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

    TAGS:Candidatesmother and daughterKerala Local Body Election
    News Summary - Local elections; Mother and daughter as candidates
