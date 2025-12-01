Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 1:53 PM IST
    1 Dec 2025 1:53 PM IST

    വാ​ർ​ഡി​ലെ​ത്താ​ൻ ഒരു തോ​ണി​യാ​ത്ര !

    വാ​ർ​ഡി​ലെ​ത്താ​ൻ ഒരു തോ​ണി​യാ​ത്ര !
    ഹേ​മ​ല​ത

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ദ്വീ​പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ യാ​ത്ര​ാക്ലേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ടി.​വി. ഹേ​മ​ല​ത ന​ട​ന്നാ​ണ് വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത്. വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് തോ​ണി​യേ​റി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ബ​സി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും പി​ന്നീ​ട് ക​വ്വാ​യി​യി​ലു​മെ​ത്തും. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും ക​ട​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് തോ​ണി​യാ​ത്ര. സ്വ​ന്തം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ഇ​ത്ര​യേ​റെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല!

    വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ത്തെ പാ​ലം തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് 1996ൽ ​ഓ​രി​ക്ക​ട​വി​ലാ​ണ്. അ​തും ദ്വീ​പി​ന്റെ വ​ട​ക്കേ​യ​റ്റ​ത്ത്. പ​ക്ഷേ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​സ​രം വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് റോ​ഡു​ള്ള​ത്. ഹേ​മ​ല​ത വീ​ണ്ടും വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ‘സാ​ഹ​സി​ക’ യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു.വ​ള​രെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യാ​ണ്, വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി ബ​ല​ത്തി​ൽ ഹേ​മ​ല​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​വു​ന്ന​ത്.

    1995ൽ ​വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ട്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് മൂ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും ലീ​ഗി​ലെ​യും ഓ​രോ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ലീ​ഗ് വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക്കും നാ​ലു​വീ​തം വോ​ട്ട് വ​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ടി.​വി. ഹേ​മ​ല​ത​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ​ത്തി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഫൂ​റ​യും.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച​ത് ഹേ​മ​ല​ത​യെ. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​നെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു. അ​തോ​ടെ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വി​ശ്വാ​സം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക്കും തു​ല്യ​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ഭ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ഥ​മ ബ​ജ​റ്റ് അ​ട​ങ്ക​ൽ കേ​വ​ലം 25,000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു! 1995 മു​ത​ൽ 2000വ​രെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ടേ​മി​ൽ വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റാ​യ ഹേ​മ​ല​ത 2008ൽ ​ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് ആ​യി സ​ർ​വി​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യ ഹേ​മ​ല​ത എ​ൻ.​ജി.​ഒ യൂ​നി​യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ്.

