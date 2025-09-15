Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightദുരിതമീ ജീവിതം... ...
    Woman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 4:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 4:22 PM IST

    ദുരിതമീ ജീവിതം... തുടരുമീ ജീവിതം’

    text_fields
    bookmark_border
    ദുരിതമീ ജീവിതം... തുടരുമീ ജീവിതം’
    cancel

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പ്രാ​യം ത​ള​ർ​ത്താ​ത്ത മ​നോ​വീ​ര്യ​മാ​ണ് ജ​ഗ​ദ​മ്മ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് പ​ട​വെ​ട്ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് 68 വ​ർ​ഷ​മാ​യി. ത​ന്‍റെ 12ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ, പ​പ്പ​ടം​പ​ര​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഭാ​ഗ്യം​കെ​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ നി​ഴ​ലാ​ട്ടം. പി​ട​വൂ​രി​ലെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ങ്ക​ര​പി​ള്ള -ജാ​ന​കി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ഞ്ചു​മ​ക്ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ളാ​യാ​ണ് ജ​ഗ​ദ​മ്മ​യു​ടെ ജ​ന​നം. 12ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണം,16ാം വ​യ​സ്സി​ൽ വി​വാ​ഹം. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യു​ള്ള പ​പ്പ​ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ൽ.

    ബാ​ല്യം, കൗ​മാ​രം, യൗ​വ​നം, വാ​ർ​ധ​ക്യം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​ഘ​ട്ട​വും ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ഗ​ദ​മ്മ​ക്കും അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് വ​ലു​താ​ക്കി. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഗോ​പാ​ല​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ പ്രാ​രാ​ബ്ധ​ങ്ങ​ളും ജ​ഗ​ദ​മ്മ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​യി. ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും വാ​യ്പ​എ​ടു​ത്തും മ​ക്ക​ളെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു​വി​ട്ടു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൾ ഋ​ഷി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ​ക്ക്​ കൂ​ട്ട്. ഋ​ഷി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ​തോ​ടെ ജ​ഗ​ദ​മ്മ​ക്ക് ക​ച്ച​വ​ടം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ല്ല. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗ​വും പ​പ്പ​ടം പ​ര​ത്തി​യും അ​ത് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യും ജീ​വി​തം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ജ​ഗ​ദ​മ്മ. ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​മാ​യി പ​ത്ത​നാ​പു​രം മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ജ​ഗ​ദ​മ്മ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ച്ച​വ​ടം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ജ​ഗ​ദ​മ്മ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ബ​സ്​ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​രി​വെ​യി​ലി​ൽ ടാ​ർ​പൊ​ളി​ൻ വ​ലി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​ട​ക്കു​ള്ളി​ൽ ജ​ഗ​ദ​മ്മ​യു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു കൂ​ര​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ജ​ഗ​ദ​മ്മ​ക്ക് ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് കാ​ര​ണം അ​ത് വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള തു​ഴ​ച്ചി​ലാ​ണ്, ഇ​നി​യും ക​ര​ക്ക് അ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ​യി​രു​ന്നു മ​രി​ക്ക​ണം. അ​താ​ണെ​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് ജ​ഗ​ദ​മ്മ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ആ ​ക​ണ്ണു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു തു​ളു​മ്പി.. ഒ​രു​പാ​ട് സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല, മ​ക്ക​ളൊ​ക്കെ ന​ന്നാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്രാ​ർ​ഥ​ന. ജീ​വി​ത പ്രാ​രാ​ബ്ധ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​ട​വെ​ട്ടി​യു​ള്ള ജ​ഗ​ദ​മ്മ​യു​ടെ ജീ​വി​ത ക​ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്, ആ​രോ​ടും പ​രാ​തി​യും പ​രി​ഭ​വ​വു​മി​ല്ലാ​തെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pathanapuramaged womanLatest News
    News Summary - life story of a old women
    Similar News
    Next Story
    X