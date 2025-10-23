Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ര​ണ്ട്​ വ​നി​താ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​മാ​രും എ​ത്തി​യ ഇ​ട​മാ​കാ​ൻ കു​മ​ര​കം; ആദ്യമെത്തിയ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വാ​ജ്പേ​യി​

    droupadi Murmu, Pratibha Patil, ab vajpayee
    പ്ര​തി​ഭ പാ​ട്ടീൽ, ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു, എ.​ബി. വാ​ജ്പേ​യി​

    കോട്ടയം: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടു​ വ​നി​താ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​മാ​രും എ​ത്തി​യ ഇ​ടം എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ കു​മ​ര​കം മാ​റു​ക. പ്ര​തി​ഭ പാ​ട്ടീ​ലാ​ണ് കു​മ​ര​ക​ത്ത് എ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി. 2010 ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 11നാ​ണ് പ്ര​തി​ഭാ പാ​ട്ടീ​ൽ കു​ടും​ബ സ​മേ​തം എ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​ബി. വാ​ജ്പേ​യി​യു​ടെ വ​ര​വാ​ണ് കു​മ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​ര മാ​റ്റി​യ​ത്. ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2000 ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​കു​മ​ര​ക​ത്ത് എ​ത്തി​യ വാ​ജ്പേ​യി 2001 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​ക്കാ​ലം കു​മ​ര​കം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​നം പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് കു​മ​ര​കം. ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്രി​ക കു​മാ​ര​തും​ഗ, ചാ​ൾ​സ് രാ​ജ​കു​മാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ളും കു​മ​ര​ക​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി -20 ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്‌​ഥ​ത​ല സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കു​മ​ര​ക​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്‍റെ താ​മ​സം 24 ാം ന​മ്പ​ർ മു​റി​യി​ൽ, ​ വി​ള​മ്പു​ക കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ​ണം

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കു​മ​ര​കം താ​ജ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ കാ​യ​ലോ​ര​ത്തെ 24 ാം ന​മ്പ​ർ മു​റി​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ താ​മ​സ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വാ​ജ്പേ​യി​യും മു​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ്ര​തി​ഭ പാ​ട്ടീ​ലും താ​മ​സി​ച്ച​ത് കാ​യ​ലോ​ര​ത്തെ 18ാം ന​മ്പ​ർ മു​റി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​കും​ ഒ​രു​ക്കു​ക. സ​വാ​ള​യും വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യും ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി​യും ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത ക​റി​ക​ളാ​ണ്​ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​​ഭ​വ​നി​ൽ​ നി​ന്ന്​ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹോ​ട്ട​ൽ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി പു​തി​യ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ച്ചു. താ​ജ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​ ഇ​ന്ന്​ അ​ത്താ​ഴ​വും നാ​ളെ പ്ര​ഭാ​ത​ ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോട്ടയം ജി​ല്ല​യി​ലും കു​മ​ര​ക​ത്തും എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട സ​മാ​ന്ത​ര റോ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

