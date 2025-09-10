Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Sept 2025 11:24 AM IST
    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പേ​രാ​ണ് ഹാ​ജ​റ...

    ഇ​ന്ന് ലോ​ക ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രതിരോധ ദി​നം
    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പേ​രാ​ണ് ഹാ​ജ​റ...
    ഹാ​ജ​റ മ​ല​പ്പു​റം കു​ടും​ബ കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണ് നൈ​രാ​ശ്യം. അ​ത് വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്കാ​കും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​രാ​ശ ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ​സ​​​​ന്ദേ​ശം പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി.​ആ​ർ.​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഹാ​ജ​റ മ​ല​പ്പു​റം.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യാ​ണ് ഹാ​ജ​റ. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചും ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യി​പ്പി​ച്ചും പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​വ​ർ ഇ​തി​ന​കം എ​ണ്ണൂ​റി​ല​ധി​കം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ജീ​വി​തം മ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പു​തു​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ വേ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, റ​സി​ഡ​ൻ​റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ക്ഷ​ണി​ക്ക​പെ​ടു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഓ​ടി​യെ​ത്തി പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ഷ്ട​പെ​ട്ട​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഹാ​ജ​റ. ക്ലാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പ​ല​രും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ വാ​ങ്ങി​പോ​കു​ക​യും പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ദാ​മ്പ​ത്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ണ​യ നൈ​രാ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നെ​ല്ലാം സ്നേ​ഹ​മാ​ർ​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​വ​ർ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​നം പ​ല​രി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​ത് സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഹാ​ജ​റ പ​റ​യു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ല​റും ഒ​പ്പം മൈ​നോ​രി​റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ്‌ കേ​ര​ള​യു​ടെ പ്രീ ​മാ​രി​റ്റ​ൽ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​യാ​യും ശാ​സ്ത്ര സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്ത്, വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ, സി​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും ഹാ​ജ​റ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

