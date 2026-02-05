Begin typing your search above and press return to search.
    Woman
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 8:03 AM IST

    കാമറക്കണ്ണിലൂടെ കഥപറഞ്ഞ് ഖദീജ സയാൻ

    ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന ഖദീജ സയാൻ്റെ 'ട്രെയ്സ് മീ വേർ ദി ഹൊറിസോൺ പാസ്സസ് ത്രൂ' ഫോട്ടോ പ്രദർശനം

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​ര​ക​ളാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​ജീ​വി​ത​വും ന്യൂ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടും കാ​ണാ​തെ പോ​വു​ന്ന പ​ച്ച​യാ​യ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞ് ഖ​ദീ​ജ സ​യാ​ൻ.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ഖ​ദീ​ജ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ട്രെ​യ്സ് മീ ​വേ​ർ ദി ​ഹൊ​റി​സോ​ൺ പാ​സ്സ​സ് ത്രു ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ല​ളി​ത​ക​ലാ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റാ​യി​രു​ന്ന ഖ​ദീ​ജ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, അ​ർ​മീ​നി​യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കാ​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സി. ​മോ​യി​ൻ കു​ട്ടി​യു​ടെ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ് ഖ​ദീ​ജ സ​യാ​ൻ. അ​ൻ​സാ​ർ എം. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ്-​ആ​യി​ശ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റാ​ണ്.

    TAGS:photographyarchitectArt Gallery ExhibitionKozhikode News
