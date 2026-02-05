കാമറക്കണ്ണിലൂടെ കഥപറഞ്ഞ് ഖദീജ സയാൻ

കാമറക്കണ്ണിലൂടെ കഥപറഞ്ഞ് ഖദീജ സയാൻtext_fields
കോഴിക്കോട്: മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളിൽ പ്രകൃതി തീർക്കുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങളും സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന ജനജീവിതവും ന്യൂജനറേഷൻ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോവുന്ന പച്ചയായ ജീവിതങ്ങളും കാമറക്കണ്ണിലൂടെ പറഞ്ഞ് ഖദീജ സയാൻ.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടെ ഖദീജ കാമറയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ട്രെയ്സ് മീ വേർ ദി ഹൊറിസോൺ പാസ്സസ് ത്രു എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ ആർട്ട് ഗാലറിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്.
യു.എ.ഇയിൽ ആർക്കിടെക്റ്റായിരുന്ന ഖദീജ സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ശ്രീലങ്ക, അർമീനിയ, ജോർഡൻ, കാസാഖ്സ്താൻ, ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.
അന്തരിച്ച മുൻ എം.എൽ.എ സി. മോയിൻ കുട്ടിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഖദീജ സയാൻ. അൻസാർ എം. അഹമ്മദ്-ആയിശ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. നിലവിൽ ഫ്രീലാൻസ് ആർക്കിടെക്റ്റാണ്.
