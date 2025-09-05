Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightഅതേ..., എന്റെ ഓണാഘോഷം...
    Woman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 8:13 AM IST

    അതേ..., എന്റെ ഓണാഘോഷം ഇങ്ങനെയാണേ...

    text_fields
    bookmark_border
    Kavitha Raj
    cancel
    camera_alt

    കവിത രാജ്

    ‘അ​തേ ... ഓ​ണ​മി​ങ്ങെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് മു​ഴു​വ​ന​ങ്ങ് നാ​ട്ടി​ലാ​ണേ. ആ​ല​പ്പു​ഴ ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടെ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട്ടി​ലെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലും മു​റ്റ​ത്തും തൊ​ടി​യി​ലു​മൊ​ക്കെ ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​ടി​ച്ചാ​ടി ന​ട​ക്കു​വാ​ണേ’- ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഞാ​നൊ​രു വി​ഡി​യോ ചെ​യ്താ​ൽ അ​ത് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്. കാ​ര​ണം, പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ടും ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ടി​യും സ​ദ്യ​യു​ണ്ടും പ​ണ്ട് അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പേ​ര​ന്റ്സി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ കൂ​ടെ ഓ​ണ​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ച​തി​ന്റെ കൊ​തി തീ​രാ​ത്തൊ​രു കു​ട്ടി ഇ​ന്നു​മെ​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്.

    അ​തെ​ന്താ​ന്ന​റി​യു​മോ? എ​ത്ര വ​ലു​താ​യാ​ലും ന​മ്മ​ളെ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​ജി​ക്കു​ണ്ട് ഈ ​ഓ​ണ​ത്തി​ന്. ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സി​ലേ​ക്ക് ഹ​രി​പ്പാ​ടി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കി​ടി​ല​ൻ മാ​ജി​ക്. ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ ആ ​മാ​ജി​ക് ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ണ​മെ​ത്തി​യെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ൽ ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പൂ​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി ആ ​ന​ല്ല നാ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത ബ​ഹു​വ​ർ​ണ പൂ​ക്ക​ളാ​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ണം. ന​ല്ല നാ​ളേ​ക്കാ​യ് സ്നേ​ഹം വി​ള​മ്പു​ന്ന വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ണം.

    എ​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് മാ​വേ​ലി​യെ​പ്പോ​ലാ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​ത് കൊ​തി​ച്ചു കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ത് ന​ട​ക്കി​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ നി​രാ​ശ​രാ​കാ​തെ എ​വി​ടെ​യാ​ണോ അ​വി​ടം കേ​ര​ള​മാ​ക്കും. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ എ​ത്ര​യെ​ത്ര കൊ​ച്ചു​കേ​ര​ള​ങ്ങ​ൾ! ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണം പോ​ലെ​യെ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ചൊ​ല്ലാ​ണ്.

    ഞാ​ൻ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​ത്തു​ചേ​രും. മി​ക്ക​വാ​റും പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ണ​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷം അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. വീ​ക്കെ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും ആ​ഘോ​ഷം. ഓ​രോ വീ​ക്കെ​ൻ​ഡി​ലും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വ​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞും ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മാ​സം നീ​ളും അ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന ഓ​ണം വൈ​ബ്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ 'പോ​ട്ട് ല​ക്ക്' ന​ട​ത്തും. അ​താ​യ​ത്, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ത്തു​ചേ​രും. ഓ​രോ ഫാ​മി​ലി​യും മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തും. അ​ങ്ങ​നെ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ണ​സ​ദ്യ. കേ​ര​ളീ​യ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ്, വ​ടം​വ​ലി​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന്, തി​രു​വാ​തി​ര ക്ക​ളി​യു​ടെ താ​ള​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​വേ​ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണോ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ച്ചു പോ​കും. പ​ഴ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ കാ​ണാ​നും പു​തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. നാ​ട​ൻ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ്, ഇ​ല​യി​ട്ടു​ള്ള ഊ​ണ് ക​ഴി​ക്ക​ലൊ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ അ​വ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രാ​റു​ണ്ട്.

    നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണം ഷോ​പ്പി​ങ് ആ​ണ് ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പൂ​ക്ക​ളും സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യു​മൊ​ക്കെ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ ‘​പാ​ച്ചി​ൽ’ ഞാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ട് ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നൊ​ക്കെ പോ​കു​മെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ന​ട​ത്തം ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ഭ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പി​ന്നെ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ​ങ്ക​ടം. ഇ​വി​ടെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ല്ല കാ​റ്റാ​ണ്. പൂ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം പ​റ​ന്നു​പോ​കും. മ​ന​സ്സി​ൽ ന​മു​ക്ക് പൂ​ക്ക​ള​മി​ടാ​മ​ല്ലോ. ഒ​രു കാ​റ്റി​നും അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ബ​ഹു​വ​ർ​ണ പൂ​ക്ക​ളം !

    ഓണത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ‘താങ്ക്സ് ഗിവിങ്’

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഞാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഫ്രോ​സ​ൺ സ​ദ്യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ വ​രു​മെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന​തൊ​ന്നും വാ​ങ്ങാ​റി​ല്ല. അ​വ​യു​ടെ മ​ര​വി​പ്പ് ഒ​രു​ത​രം നി​ർ​വി​കാ​ര​ത​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. എ​ന്റെ കൈ​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​ക്കി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്നേ​ഹം ചൂ​ടാ​റാ​തെ വി​ള​മ്പു​മ്പോ​ഴു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. എ​ന്റെ 'അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട'​ത്തി​ൽ വി​ള​യു​ന്ന കോ​വ​ക്ക​യും പ​ച്ച​മു​ള​കും ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യു​മൊ​ക്കെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്ക​ൽ ഏ​റെ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    വ​ള​രെ സാ​വ​ധാ​നം പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​നാ​ല് ദി​വ​സം മു​മ്പേ തു​ട​ങ്ങും. പു​ളി​യി​ഞ്ചി, കാ​ള​ൻ, ഓ​ല​ൻ, പ​ച്ച​ടി, കി​ച്ച​ടി ഒ​ക്കെ ആ​ദ്യം ത​യാ​റാ​ക്കും. സാ​മ്പാ​റി​നും അ​വി​യ​ലി​നും തോ​ര​നു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ മു​റി​ച്ച് ഓ​രോ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ത്യേ​കം പാ​ക്കി​ലാ​ക്കി സി​പ്പ് ലോ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഫ്രി​ഡ്ജി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കും. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ പ​ച്ച​ടി, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് പ​ച്ച​ടി ഒ​ക്കെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ​ജ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും. എ​ന്റെ സ്പെ​ഷ​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്യ​പ്പ​വും ഉ​ണ്ണി​യ​പ്പ​വു​മാ​ണ്. അ​ത് അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​വി​ട​ത്തെ 'താ​ങ്ക്സ് ഗി​വി​ങ്' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് ഓ​ണം ഓ​ർ​മ വ​രും. ഒ​രു വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ത്സ​വം കൂ​ടി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഓ​ണ​വു​മാ​യി 'താ​ങ്ക്സ് ഗി​വി​ങ്' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സാ​മ്യ​ത തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. അ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം ക്ഷ​ണി​ച്ച് ഇ​വ​ർ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കും. ട​ർ​ക്കി കോ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭ​വം.

    അമ്മൂമ്മ കാത്തുവെച്ചിരുന്ന ഓട്ടട

    അതേ... പാചകം ഹോബിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണക്കാലത്ത് സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമേ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗൃഹാതുര ഓർമ്മകൾ കൂടിയുള്ള നൊസ്റ്റു റസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റസിപ്പി ആയിരിക്കുമേ. ഓട്ടടയാണേ. സ്കൂൾ വിട്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിക്കാനായി അമ്മൂമ്മ ഇത് ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണേ എന്റെ ഫേവറൈറ്റ് ആയത്.


    അതിന്റെ രുചി ഇന്നും നാവിന്റെ തുമ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണേ. തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ശർക്കര പാനിയിലിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ള് ഏലക്കപ്പൊടി എന്നിവയും ചേർക്കാമേ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണേ.

    എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വാഴയിലയിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാമേ. പരമാവധി കനം കുറച്ച് വേണേ പരത്തിയെടുക്കാൻ. പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ വിളയിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണേ. ഇല മടക്കിയ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാമേ. മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കനം കൂടി വെച്ചാൽ എല്ലായിടവും കറക്ടായി വേകുമേ. വാഴയിലക്ക് മഞ്ഞനിറം വരുമ്പോൾ അട ഇലയിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്ന പരവമാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റേ വശം കൂടി വേകാനായിട്ട് അത് തിരിച്ചിടണേ. രണ്ടുവശവും നന്നായി വേകുമ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ‘അതേ... ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ടേ... എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസയേ...’

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsAmerican MalayaleeVloggerOnam 2025
    News Summary - Yes..., this is how I celebrate Onam...
    Similar News
    Next Story
    X