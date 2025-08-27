Begin typing your search above and press return to search.
    നാലുപതിറ്റാണ്ടത്തെ രുചിവൈവിധ്യവുമായി കാർത്യായനി പടിയിറങ്ങുന്നു

    കാ​ർ​ത്യാ​യ​നി

    ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹാ​രം വെ​ച്ചു​വി​ള​മ്പി​യ അ​വ​രു​ടെ ക​ഞ്ഞി​യ​മ്മ, പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ർ​ത്യാ​യ​നി​ച്ചേ​ച്ചി 74ാം വ​യ​സ്സി​ൽ കെ​ട​യ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു. 1984ൽ ​പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു​വാ​ണ് പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം പോ​ലും മു​ട​ങ്ങാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഊ​ട്ടി. അ​ത് ഒ​രു നി​യോ​ഗം​പോ​ലെ അ​വ​ർ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്നു.

    അ​ര​പ്പ​ട്ടി​ണി​യും മു​ഴു​പ്പ​ട്ടി​ണി​യും ഉ​ള്ള കാ​ല​ത്ത് കി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ല്ലാം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മൃ​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ പാ​കം ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. കാ​ലം മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് രു​ചി പ​ക​രാ​നും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി. കാ​ർ​ത്യാ​യ​നി​ച്ചേ​ച്ചി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​ണ്. കെ​ട​യ​ത്തൂ​രാ​ണ് ജ​ന്മ​നാ​ട്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ അ​ച്ഛ​ന്റെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​മാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം.

    പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​ന്നു. പ​ഠി​ക്കാ​ൻ മി​ടു​ക്കി ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠ​നം ഉ​പ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ന​ന്നാ​യി പാ​ടു​ന്ന അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ഗീ​തം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പി.​ടി.​എ​യും പൗ​രാ​വ​ലി​യു​മാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

