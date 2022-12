പഠനത്തിനൊപ്പം കലാ കായിക മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഇശൽ അജ്മലാണ് താരം

cancel camera_alt ഇ​ശ​ൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് ആ​ദ്യം വീ​ടു​ക​ളി​ൽനി​ന്നാ​ണ്. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ഒ​പ്പം ക​ഴി​വും കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ക​ലാ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യം നേ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. ക്വി​സ്സി​ങ്ങ് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന, പ​ഠ​ന​ത്തോ​ട് ഒ​രു​പാ​ട് താ​ൽപ​ര്യ​മു​ള്ള, എ​ന്നാ​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ലാ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ക​ഴി​വു തെ​ളി​യി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ അ​ജ്മ​ലാ​ണ് താ​രം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ 11ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​നി​യാ​ണ് ഇ​ശ​ൽ അ​ജ്മ​ൽ. പ​ത്താം ത​രം ഫു​ൾ എ​ വ​ണ്ണോ​ട് കൂ​ടി വി​ജ​യി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ക​ലാ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മി​ന്നും വി​ജ​യ​മാ​ണ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക്വി​സ്സി​ങ്ങ്, ഡി​ബേ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ശ​ലി​ന്‍റെ പേ​രു കാ​ണാം. വേ​ൾ​ഡ് സ്കോ​ള​ർ​സ് ക​പ്പി​ന്‍റെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഡി​ബേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ക്സ്പോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ശ​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇം​ഗ്ലി​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി, ഫ്രെ​ഞ്ച്, അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ഇ​ശ​ലി​ന്​ ക​ഴി​യും. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ചാ​ല​ഞ്ചി​ൽ ഇ​ശ​ൽ 20ാം റാ​ങ്കും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് അ​ച്ചീ​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ടു​ത്തി​ടെ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ടാ​ല​ന്‍റ് അ​വാ​ർ​ഡും ഇ​ശ​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ശ​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ എ​ഴു​തു​ന്ന ഈ ​എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യി​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ശ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 12ൽ ​അ​ധി​കം മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ദു​ബൈ​യി​ലെ മോ​ഡ​ൽ യു​​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കൂ​ടി​യാ​ണ്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യാ​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ൻ​റ് ഓ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് 2023 ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും ത​ന്‍റെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് ഇ​ശ​ൽ. ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ താ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്കി. ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രി​ട​ത്ത് മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​കൂ​ടേ​ണ്ട​വ​ര​ല്ല പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ശ​ൽ അ​ജ്മ​ൽ. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ലി​ന്‍റെ​യും ന​താ​ഷ​യു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഇ​ശ​ലി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ർ പ​യ്യ​ാമ്പ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ശ​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​സ്സ അ​ജ്മ​ൽ, എ​സി​റ്റ അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം ദു​ബൈ​യിലാ​ണ് താ​മ​സം. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ശ​ലി​ന്‍റെ ഇ​ഷ്ട വി​ഷ​യം. ജെ.​ഇ.​ഇ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ഴു​തി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. Show Full Article

Ishal Ajmal, who has proved his talent in the fields of arts and sports along with studies