Madhyamam
    12 Jan 2026 7:13 AM IST
    വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യോ? വീ​ട്ട​മ്മ​ക്കി​ല്ല അ​തി​ലും വി​ശ്ര​മം

    ഏ​ത് സു​ന്ദ​ര ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നി​ലാ​യാ​ലും അ​വ​ൾ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത് ഒ​രേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല യാ​ത്ര​യെ​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ട വേ​ള​ക​ൾ എ​ന്ന​ർ​ഥം
    വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യോ? വീ​ട്ട​മ്മ​ക്കി​ല്ല അ​തി​ലും വി​ശ്ര​മം
    ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഡ​ൽ​ഹി​ക്കാ​രി വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് യാ​ത്ര​യി​ലെ സു​ന്ദ​ര നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ (അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ) ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ​സ​മ​യ​മി​ല്ല. പെ​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ഒ​ഴി​ക്ക​ണം, കൂ​ന​യാ​യി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ക്ക​ണം, അ​ടു​ക്ക​ള റീ​സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങ​ണം..​അ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു ഒ​രു അ​വ​ധി​ക്കാ​ല യാ​ത്ര​ ക്ലൈ​മാ​ക്സ്.

    ഇ​തു​മാ​ത്ര​മോ, വെ​ക്കേ​ഷ​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത​ല​ക​ളും വീ​ട്ട​മ്മ​ക്കൊ​പ്പം യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടാ​കും. അ​വ​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കൂ. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം, അ​വ​രെ നോ​ക്ക​ൽ, ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും അ​ണി​യേ​ണ്ട വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​ക​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ മ​ട​ക്കി​വെ​ക്ക​ലും, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ, ഏ​തു സു​ന്ദ​ര ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നി​ലാ​യാ​ലും അ​വ​ൾ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത് ഒ​രേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​​ത്ര​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് ഒ​പ്പം ‘പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ’​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന​ർ​ഥം.

    ‘‘സ്ത്രീ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ർ​ഥം. കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ച​രി​ക്ക​ൽ യാ​ത്ര​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ജോ​ലി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല മാ​ന​സി​ക​മാ​യും അ​വ​ൾ ത​ള​രു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ധി​ക്കാ​ല യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ’’ -മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ അ​ബ്സി സാം ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​രി​ച​ര​ണം പി​ക്നി​ക്കി​ലും

    പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​മാ​യി​ത്തീ​രും. ല​ഗേ​ജു​ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​ളാ​യി​രി​ക്കും. ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​വും പാ​ലും ഡ​യ​പ​റും മ​രു​ന്നും എ​ക്സ്ട്രാ വ​സ്‍ത്ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. എ​ന്ന​ാൽ അ​വ​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രോ​, തീ​ർ​ത്തും ഹോ​ളി​ഡേ മൂ​ഡി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ നാ​ലു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഗോ​വ​യി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം മ​റ​ക്കി​ല്ല. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​യി. അ​ത്ത​രം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ൽ​മു​റി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു’’ -ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​യാ​യ അ​മി​ത ഭാ​ർ​ഗ​വ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ങ്ങ​നെ​യാ​വ​ണം അ​വ​ളു​ടെ അ​വ​ധി യാ​ത്ര?

    എ​പ്പോ​ഴും ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ലി​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് എ​പ്പോ​ഴും നി​ന്നു​കൊ​ടു​​ക്കേ​ണ്ടാ​ത്ത ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​കൂ. എ​ത്ര വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വെ​റു​തെ​യി​രി​ക്കാ​നും ഉ​റ​ങ്ങാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അതു മാ​ത്രം മതി ഒരു ഇ​ന്ത്യ​ൻ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് അവധി ആസ്വദിക്കാൻ.

