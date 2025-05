#IndianNavy is all set to welcome the triumphant crew of #NavikaSagarParikrama_II on successful completion of circumnavigation onboard #INSVTarini.

The Flag-in ceremony of this landmark event, presided over by Hon'ble Raksha Mantri @rajnathsingh will be held at Mormugao Port,… pic.twitter.com/WTe4sNqWQ1