Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 2:31 PM IST

    മൗനത്തിൽ ചാലിച്ച ചരിത്ര ചിത്രങ്ങൾ

    Dr. Karima Shumali
    ഡോ. ​ക​രീ​മ ശൂ​മ​ലി

    നി​ഴ​ലു​ക​ളി​ലും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലും ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടെ, നി​റ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​കൃ​തി​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രുസ​വി​ശേ​ഷ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് ഡോ. ​ക​രീ​മ ശൂ​മ​ലി​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത

    ഡോ. ​ക​രീ​മ അ​ൽ ശൂ​മ​ലി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​ര​പ്ര​സാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ണ​കു​ട​മാ​റ്റ​മാ​ണ്. പൗ​രാ​ണി​ക ഇ​മാ​റാ​ത്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​ക​ളെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​മേ​ജു​ക​ളി​ലും നി​റ​ച്ചു വെ​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തെ അ​ദ്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ന്ത്രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. നി​ധി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ്ഹാ​ര മു​ത​ൽ മു​ഖാ​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്നു​ണ്ട് ഉ​മ്മു​ന്നാ​ർ നാ​ഗ​രി​ക​ത ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി ച​രി​ത്രം. മ​ണ​ലു​ക​രി​ഞ്ഞ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പേ​കു​മ്മാ​ട്ടി​ക​ളാ​യി സൂ​ര്യ​നെ നോ​ക്കി ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാം. ഈ ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ നാം ​സി​ന്ധു​ന​ദീ​ത​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു. യൂ​ഫ്ര​ട്ടി​സും ടൈ​ഗ്രി​സും ന​മ്മു​ടെ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി കൊ​ലു​സ​ണി​യി​ക്കു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​ലി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യാ​ണ് ക​രീ​മ​യു​ടെ ര​ച​ന​ക​ളു​ടെ ചാ​രു​ത.

    നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളെ​യും പ​റ​യാ​ത്ത ഭാ​ഷ​യെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഇ​മേ​ജു​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ​യും കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​യും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യാ​ണി​ത്. ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ലോ​ക​ത്ത്, കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത, ആ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ന​മു​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഈ ​നി​ശ​ബ്ദ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ വ​ലി​യ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​രീ​മ ത​ന്‍റെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ക​ലി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​ണ​ത്തെ​യും മൗ​ന​ത്തെ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് അ​വ​ർ. ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​പ്പം കു​റ​യു​ക​യും ന​മ്മ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, പ​ല​രും പ​ര​സ്പ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​തി​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ത​ൽ​ഫ​ല​മാ​യി, യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​കാ​ര​വും ധാ​ര​ണ​യും എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കാ​ത്ത ദൂ​ര​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ന് എ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ഴ​ലു​ക​ളി​ലും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലും ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടെ, നി​റ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​കൃ​തി​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് ഡോ. ​ക​രീ​മ ശൂ​മ​ലി​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ​വും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ചി​ത്രം പി​ന്നീ​ട് ക​ലാ​കാ​ര​ന് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും, ഇ​ത് ഒ​രു സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പാ​രാ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ ​സൃ​ഷ്ടി​യെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു ദൃ​ശ്യ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന് പ്രാ​രം​ഭ ര​ച​ന​യെ​യോ വി​ഷ​യ​ത്തെ​യോ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ ബോ​ധ​മു​ള്ള​തും കൃ​ത്യ​വും നി​ർ​മ്മി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​രു വീ​ക്ഷ​ണം ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ക​ഴി​വ് കാ​ര​ണം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യെ ഏ​റ്റ​വും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള​തും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു ദൃ​ശ്യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, എ​ല്ലാ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും പോ​ലെ, ഇ​ത്ര​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ദൃ​ശ്യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രൂ​പ​മാ​യ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​ക്കും വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ ഇ​മേ​ജ​റി​ക​ളും ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ന് ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ക​രീ​മ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ‘ആ​ൻ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ഡ​യ​ലോ​ഗ്’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ, ഈ ​ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ത്ര​ത്തി​നും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    ക​രീ​മ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ച​ത്. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങി​ലും ബി.​എ ബി​രു​ദ​വും; ഷാ​ർ​ജ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി.​എ​ഫ്.​എ​യും; ചെ​ൽ​സി കോ​ളേ​ജ് ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സൈ​നി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്സ് ല​ണ്ട​നി​ൽനി​ന്ന് എം.​എ​ഫ്.​എ​യും നേ​ടി. ല​ണ്ട​നി​ലെ കിം​ഗ്സ്റ്റ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സി​ൽ പി.​എ​ച്ച്ഡി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് കോ​ളേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സി. പ്രൊ​ഫ​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു.

