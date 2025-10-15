Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    60ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് ഹ​ലീ​മ

    60ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് ഹ​ലീ​മ
    ഹ​ലീ​മ, ഹ​ലീ​മ​യു​ടെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തോ​ട്ടം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ആ​യ​ഞ്ചേ​രി: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ലേ​രി മ​ടി​യേ​രി അ​റ​ഫ മ​ഹ​ലി​ൽ ഹ​ലീ​മ സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​ക​യാ​കു​ന്നു. പ്രാ​യ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് 60ാം വ​യ​സ്സി​ലും സ്വ​പ്ര​യ​ത്നം കൊ​ണ്ട് കൃ​ഷി​രീ​തി തു​ട​ർ​ന്നു വ​രു​ന്ന ഹ​ലീ​മ​യെ 2024ൽ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച വ​നി​ത ക​ർ​ഷ​ക​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ​സം​യോ​ജി​ത കൃ​ഷി​രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. സു​ഭി​ക്ഷ കേ​ര​ളം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ട​ര സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​രാ​ൽ, തി​ലോ​പ്പി, വാ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ വി​വി​ധ​ത​രം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ആ​ടു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ, വ​രു​മാ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. കൃ​ഷി​യി​ലെ ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ഹ​ലീ​മ​ക്ക് ന​ല്ലൊ​രു വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. ​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ, ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ണ്ട പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ​

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത് മി​ക​ച്ച ഉ​ത്പാ​ദ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലും വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ത്ത് വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​ൻ വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഹ​ലീ​മ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യും സ​ഹാ​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Farmingflower cultivationWomans
    News Summary - Halima amazes with integrated farming at the age of 60
