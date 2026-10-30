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    കു​ടി​യേ​റ്റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്; അ​ശ്വ​തി ജി​ജി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ജ​ന്മ​നാ​ടൊ​രു​ങ്ങി

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    കു​ടി​യേ​റ്റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്; അ​ശ്വ​തി ജി​ജി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ജ​ന്മ​നാ​ടൊ​രു​ങ്ങി
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    ചെ​റു​തോ​ണി: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി​യെ​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന അ​ശ്വ​തി ജി​ജി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ജ​ന്മ​നാ​ടൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും നി​ല​ക്കാ​ത്ത അ​നു​മോ​ദ​ന പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്.

    റി​ട്ട. എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​മാ​ന്റ​ർ ഇ​ടു​ക്കി മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി വ​ര​മ്പ​ൻ​പ്ലാ​ക്ക​ൽ ജി​ജി​യു​ടെ​യും ഓ​മ​ന​യു​ടെ​യും മൂ​ത്ത​മ​ക​ളാ​ണ്. മ​റ്റേ​ത് ജോ​ലി​യേ​ക്കാ​ളും മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ​നം എ​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ഒ​രു ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ശ്വ​തി ജി​ജി പ​റ​യു​ന്നു.

    പി​ച്ച​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ൽ അ​ശ്വ​തി ക​ണ്ടു​വ​ള​ർ​ന്ന​ത് എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി യൂ​നി​ഫോം അ​ണി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പി​താ​വി​നെ​യാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ത​കു​ന്ന സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ശ്വ​തി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​യും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മൂ​ന്നാ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​ടെ​ക്കി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി. ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 41ാം റാ​ങ്കോ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ അ​ശ്വ​തി ജി​ജി കേ​ര​ള കേ​ഡ​റി​ലെ 2021 ബാ​ച്ച് ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​ണ്. 2024ൽ ​അ​സി. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ മി​ടു​ക്കി​യാ​യ അ​ശ്വ​തി ജി​ജി കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​യും ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ശ്വി​ൻ, അ​ശ്വ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

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    News Summary - From the village where she was born to the post of Kollam City Police Commissioner
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