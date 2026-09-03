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    ആറാം വയസിൽ സ്വയം നിർമിച്ച വെബ്‌സൈറ്റ്, പതിനൊന്നാം വയസിൽ സിഇഒ; കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നിലെ കൊച്ചുപെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്

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    ആറാം വയസിൽ സ്വയം നിർമിച്ച വെബ്‌സൈറ്റ്, പതിനൊന്നാം വയസിൽ സിഇഒ; കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നിലെ കൊച്ചുപെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
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    ശ്രീലക്ഷ്മി


    തന്‍റെ പ്രായത്തിലുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ചുവടുവെച്ച സമയത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി കണ്ടെത്തിയത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ലോകമായിരുന്നു. ആറാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റ്, എട്ടാം വയസ്സിൽ സ്കൂളിനായി വെബ്‌സൈറ്റ്, പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം കമ്പനി — കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വളർച്ച സാധാരണ ബാല്യത്തിന്റെ കഥയല്ല. പ്രായം കഴിവിന് തടസ്സമല്ലെന്നും ആ കഴിവ് കരിയറായും സംരംഭമായും മാറാമെന്നും തെളിയിച്ച അസാധാരണ യാത്രയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി സുരേഷിന്‍റേത്.

    മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യയോടാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ആറ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ആ കൗതുകം ഒരു നേട്ടമായി മാറി, അവൾ തന്റെ ആദ്യ വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമിച്ചു. ബാല്യത്തിലെ ഒരു കൗതുകമാണ് പിന്നീട് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കരിയറിന്റെ മുഖ്യ അടിത്തറയായത്.

    എട്ടാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം സ്കൂളിനായി ശ്രീലക്ഷ്മി ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമിച്ചു. ഈ നേട്ടം പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അവളുടെ സാങ്കേതിക മികവിന്റെ ആദ്യ സൂചനകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ മുതിർന്നവർ പോലും മടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി നടന്നത്. വെബ് ഡിസൈൻ, വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്, എസ്.ഇ.ഒ. എന്നീ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ലോഗോകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സേർച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിച്ച് സംരംഭക രംഗത്തും സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിച്ചു. പ്രായത്തിലും അനുഭവത്തിലും ഏറെ മുൻപിലുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാവുന്ന നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

    കാലക്രമേണ തന്‍റെ കമ്പനിയിലൂടെ ഏകദേശം നൂറോളം വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ശ്രീലക്ഷ്മി രൂപകൽപന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള ബാർ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായും ശ്രീലക്ഷ്മി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 250-ലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകി, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കമ്പനി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

    സാങ്കേതികവിദ്യ, വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെൺകുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി തന്റെ ഇടം കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം കാത്തുനിൽക്കാതെ അവൾ തന്നെ സ്വന്തം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സമപ്രായക്കാരായ പല പെൺകുട്ടികളും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിത്തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഒരു കമ്പനി നടത്തുകയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു.

    ടെക് മേഖലയിലെ നേതൃപാടവത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം നിർബന്ധമാണെന്നോ അത് പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാർക്കുള്ള മേഖലയാണെന്നോ ഉള്ള ധാരണകളെ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ യാത്ര ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കഴിവിനോടൊപ്പം ആത്മധൈര്യവും ആവശ്യത്തിന് പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താമെന്നതിന് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം ഉദാഹരണമാണ്.

    2008-ൽ കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുരസ്കാരം ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ലഭിച്ചു. അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഗോൾഡൻ വെബ് പുരസ്കാരം, കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എഡ്യുക്കേഷനൽ അവാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങളും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പേരിലുണ്ട്.

    പതിനൊന്നാം വയസ്സ് മുതൽ സ്വന്തമായി കമ്പനി നടത്തിവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി മാറിനിന്നില്ല. കോഴിക്കോട് പ്രസന്റേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദപഠനം നടത്തി. എന്നിരുന്നാലും പഠനവും സംരംഭക ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക മികവിനൊപ്പം ശക്തമായ അച്ചടക്കവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന് ഇതും തെളിവാണ്.

    കുട്ടിക്കാലത്തെ കൗതുകത്തിന് അവസരവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചാൽ അത് എത്ര വലിയ സാധ്യതകളിലേക്കും വളരാമെന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ യാത്ര. പ്രായത്തിന്റെയും ലിംഗത്തിന്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറം സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഈ യാത്ര, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൗതുകത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നിലിരുന്ന ആ കൊച്ചുപെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് — വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പമെന്നൊരു പരിധിയില്ല.....

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    News Summary - From a little girl in front of a computer to an entrepreneur
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