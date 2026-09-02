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    ചരിത്രം സാക്ഷി, പാർവതി പടിയിറങ്ങി; മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിന്‍റെ ചുമതല വഹിച്ച ആദ്യ വനിത

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    ചരിത്രം സാക്ഷി, പാർവതി പടിയിറങ്ങി; മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിന്‍റെ ചുമതല വഹിച്ച ആദ്യ വനിത
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    മൂ​ല​മ​റ്റം: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള മൂ​ല​മ​റ്റം വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​നി എം. ​പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ചു​വ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​വ​ർ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യു​ടെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. പ​രി​മി​തി​ക​ളോ​ട് പൊ​രു​തി സ്വ​ന്തം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ ഒ​രു പെ​ൺ​ക​രു​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യി​ലെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    മൂ​ല​മ​റ്റം വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച ആ​ദ്യ വ​നി​ത എ​ന്ന നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ർ​വ​തി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും മ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ട​ത്താ​ണ് അ​വ​ർ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    W2011ൽ ​വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യി​ൽ വ​നി​താ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യം ഒ​രു വ​നി​താ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചാ​ണ് പാ​ർ​വ​തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്.

    തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ക​ളാ​യി ജ​നി​ച്ച അ​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യ കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ തോ​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ത​യ്യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് പെ​ൺ​ക​രു​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വ​നി​താ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്ന നേ​ട്ട​വും പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​മാ​യ മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ എ​ത്തി. നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി വി​ര​മി​ച്ച രാ​മ​യ്യ​യാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൾ ആ​ർ. ഷ​ൺ​മു​ഖ​പ്രി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പി​എ​ച്ച്.​ഡി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ഇ​ള​യ​മ​ക​ൾ ആ​ർ. സ്നേ​ഹ​പ്രി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്. ഹൗ​സ് സ​ർ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

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    News Summary - first woman to take charge of Moolamattom Power Plant
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