സംഗീതവഴിയിലെ അപൂർവതാളം

    ​ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വ​സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ ക​ലാ​കാ​രി, ഫാ​ത്തി​മ ഇ​സ്തി​കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ

    ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വ​സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ ക​ലാ​കാ​രി, ഫാ​ത്തി​മ ഇ​സ്തി​ക്. ക​ഥ​ക​ളി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം. മ​റ്റ് ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ സം​ഗീ​ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ന​ട​ന്റെ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ദ്ര​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ക​ഥാ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ത​ൽ. ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​രി​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ത​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​സ​പ​ര്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ പാ​ട്ടു വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ...

    പ​ഠ​ന​ കാ​ല​ത്തെ പാ​ട്ടോ​ർ​മ​ക​ൾ

    ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ​വ​ണ്ടൂ​രി​ലെ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ സ്കൂ​ളി​ൽ ഷീ​ബ ടീ​ച്ച​റു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് സം​ഗീ​ത​പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്റെ സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​വും അ​ടി​ത്ത​റ​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ റ​ഷീ​ന ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ശ​ബ്ദ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തും ആ ​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തും. 2016ൽ ​ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ല​സ് വ​ൺ, പ്ല​സ് ടു ​ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ലം വ​രെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സം​ഗീ​തം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​എ മ്യൂ​സി​ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എം.​എ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഗു​രു​വും വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യും

    ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​രം​ഗ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഗാ​യി​ക​യും 2021ലെ ​വെ​ണ്മ​ണി ഹ​രി​ദാ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ ദീ​പ പാ​ല​നാ​ടാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ഗു​രു. മ​ല​പ്പു​റം പോ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ, ദീ​പ ടീ​ച്ച​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​ണ​ക്ക് പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ലേ ടീ​ച്ച​റു​ടെ പ്രി​യ ശി​ഷ്യ​യാ​ണ്. ക​ണ​ക്ക് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ടീ​ച്ച​റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ടീ​ച്ച​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ച്ചേ​രി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ടീ​ച്ച​ർ അ​റി​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ര​മാ​വ​ധി അ​തി​ലെ​ല്ലാം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്.

    എ​ട്ട്-​ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഞാ​ൻ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം പാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ത്ത് മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ​ദ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ഈ ​ക​ല​യെ പ​ഠി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ടീ​ച്ച​ർ വ​രി​ക​ൾ എ​ഴു​തി അ​യ​ച്ചു​ത​രും, ഒ​പ്പം ഓ​ഡി​യോ ആ​യി പാ​ടി​ത്ത​രും. അ​ത് കേ​ട്ടു​പ​ഠി​ച്ച് ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച് പാ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ഠ​നം. ക​ച്ചേ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​ത്ത്-​പ​ന്ത്ര​ണ്ട് പ​ദ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ പാ​ടും. പ​ക്ഷേ, അ​ത് പ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പാ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഓ​രോ പ​ദ​വും പൂ​ർ​ണ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ പാ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ക​ച്ചേ​രി​ക​ളാ​ണ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​ത്. ആ​ട്ട​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​തു​വ​രെ പാ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഫാ​ത്തി​മ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഫാ​ത്തി​മ ദീ​പ പാ​ല​നാ​ടിനൊപ്പം വേദിയിൽ

    ല​വ​ണാ​സു​ര വ​ധം

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ‘ല​വ​ണാ​സു​ര വ​ധം’ പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഞാ​ൻ ആ​ദ്യം പ​ഠി​ച്ച പ​ദ​മാ​ണ് ഇ​ത്. 2017ൽ ​ദീ​പ ടീ​ച്ച​റു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​പ്ര​കാ​രം ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച​തു​മാ​ണ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും അ​വ​ർ വി​ളി​ക്കും. ചി​ല സ​മ​യ​ത്തൊ​ന്നും പോ​വാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2024ൽ ​സം​ഗീ​താ​ർ​ച്ച​ന പോ​ലെ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വ​ന്ന് പാ​ടാം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ പോ​യി പാ​ടി​യ​താ​ണ് ല​വ​ണാ​സു​ര വ​ധം. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി ന​ല്ല സ​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് കി​ട്ടി​യ​ത്. പ​ല​രും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഹൈ​ദ​രാ​ലി​യു​ടെ ശൈ​ലി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണോ എ​ന്നു​പോ​ലും ചി​ല​ർ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പാ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ട് പാ​ടി​യ​ത് 2019ലാ​ണ്.

    കു​ടും​ബം കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്

    സം​ഗീ​ത​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത് സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ ഫൈ​ന​ൽ ഓ​ഡി​ഷ​നാ​ണ്. അ​വി​ടെ പാ​ടി​യ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​വു​ക​യും, അ​തു​ക​ണ്ട് ഒ​രു ചാ​ന​ലി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തൊ​രു മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഷോ​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പാ​ടാ​റു​ണ്ട്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ഉ​മ്മ​യും ഉ​പ്പ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് എ​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത്. വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം ഇ​പ്പോ​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നൊ​പ്പം ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സി​നി​മാ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫാ​ത്തി​മ പ​റ​യു​ന്നു.

